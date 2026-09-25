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Más de 200 bienes decomisados al delito serán rematados en Santa Fe: cuándo será la nueva subasta

La convocatoria será para una nueva subasta pública de bienes administrados por la Aprad, que se realizará durante la segunda quincena de octubre en la ciudad de Santa Fe. Habrá vehículos, embarcaciones, propiedades y otros bienes.

25 de septiembre 2026 · 19:09hs
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Remate de bienes. Se realizará una subasta pública de más de 200 bienes decomisados al delito en Santa Fe.

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Remate de bienes. Se realizará una subasta pública de más de 200 bienes decomisados al delito en Santa Fe.

La provincia de Santa Fe se prepara para una nueva subasta pública de bienes decomisados en causas vinculadas al delito, que se realizará durante la segunda quincena de octubre en la ciudad de Santa Fe. Se trata de la sexta subasta organizada por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) desde el inicio de la actual gestión.

La inscripción para participar será obligatoria y se abrirá en los próximos días. Además, la Provincia realizará un cruce de datos de los potenciales compradores para verificar que quienes se registren no tengan vínculos con las organizaciones criminales a las que pertenecían los bienes decomisados.

Más de 200 bienes en remate

La nueva subasta tendrá más de 200 lotes, con una oferta que incluirá bicicletas, motocicletas, automóviles, camionetas, vehículos de alta gama, lanchas, electrodomésticos y un inmueble ubicado en el Gran Rosario.

Entre los lotes también habrá una importante cantidad de bicicletas con valores base bajos, de acuerdo con la información difundida sobre el remate.

Por estas horas, la Provincia avanza con la definición de las tasaciones y precios base correspondientes a los distintos lotes.

LEER MÁS: Nueva subasta de bienes decomisados al delito: rematarán autos, motos embarcaciones y propiedades

La subasta será en la Estación Belgrano

El remate se desarrollará en la Estación Belgrano de la ciudad de Santa Fe, durante la segunda quincena de octubre.

Para esta nueva edición ya fueron sorteados 20 martilleros titulares, diez de Santa Fe y diez de Rosario, además de diez suplentes, quienes intervendrán en el procedimiento.

La selección se realizó en el anexo del Colegio de Martilleros de Santa Fe y forma parte de la organización del sexto remate de bienes administrados por la Aprad.

Precios base de hasta el 40% del valor de mercado

Según informó el Gobierno provincial, en las subastas anteriores se vendieron todos los bienes ofrecidos y los precios base se ubicaron habitualmente entre el 30% y el 40% de su valor de mercado.

Esto establece el punto de partida para las ofertas durante el remate, aunque el precio final de cada bien queda determinado por la puja entre los participantes.

Control de los compradores

Uno de los mecanismos incorporados al procedimiento es el análisis de los datos de las personas que buscan participar.

La Aprad realizará un entrecruzamiento de información antes de habilitar a los compradores, con el objetivo de impedir la participación de personas vinculadas con las organizaciones criminales a las que les fueron decomisados los bienes.

La inscripción, por lo tanto, será un requisito previo para poder participar de la subasta.

Qué función cumple la Aprad

La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es el organismo encargado de administrar los bienes secuestrados o decomisados en causas judiciales vinculadas con delitos y contravenciones.

Entre los bienes que puede administrar se encuentran vehículos, inmuebles, embarcaciones, teléfonos celulares, equipos informáticos, joyas y otros elementos.

El organismo puede determinar distintos destinos para esos bienes, entre ellos su utilización con fines sociales, asignación a organismos públicos o incorporación a subastas públicas.

La nueva convocatoria se enmarca en una política que la Provincia viene desarrollando desde el inicio de la actual gestión y que tendrá en octubre su sexta subasta pública de bienes decomisados.

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