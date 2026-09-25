Sube la nafta en Santa Fe: YPF confirmó un aumento desde este sábado y se suma a Shell y Axion

La petrolera aplicará el incremento desde las 0 horas del sábado en todos sus combustibles. La decisión llega después de que Shell, Axion y Puma aumentaran entre 2% y 5%, en un contexto de fuerte suba del crudo internacional.

YPF aumenta. La petrolera aplicará un 1% de suba en todos sus combustibles desde el sábado.

YPF aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles desde las 0 horas de este sábado , en medio de la escalada del precio internacional del petróleo y la extensión del conflicto en Medio Oriente. La compañía comunicó la decisión luego de mantener sus valores sin cambios mientras otras petroleras ya habían aplicado incrementos de entre 2% y 5%.

La actualización se produce en un escenario de fuerte presión sobre el mercado energético internacional. El barril de Brent llegó a ubicarse alrededor de los US$105 , mientras que el precio del crudo se mantiene muy por encima del valor de referencia que las petroleras venían trasladando a los surtidores argentinos.

YPF aplicará una suba menor que otras petroleras

Con el incremento anunciado, YPF se suma a los movimientos que comenzaron a concretar otras compañías durante los últimos días.

Shell, Axion y Puma ya habían aplicado aumentos de entre 2% y 5%, con diferencias según el tipo de combustible y la zona del país. YPF, que concentra más de la mitad del mercado minorista de combustibles, había mantenido sus precios mientras analizaba la evolución del petróleo internacional.

LEER MÁS: Combustibles más caros en Santa Fe: Shell y Axion aumentaron sus precios y la nafta ya supera los $2.200

La compañía explicó que el ajuste forma parte de su estrategia para administrar la volatilidad del mercado y acompañar la evolución de los costos sin trasladar de manera inmediata toda la variación del crudo internacional a los consumidores.

Qué dijo Horacio Marín sobre el precio de la nafta

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había advertido esta semana que una permanencia prolongada del petróleo alrededor de los US$100 por barril podía generar nuevos aumentos en los combustibles.

“Si el precio se mantiene alrededor de los US$100 por mucho tiempo, Argentina va a pagar a US$100. Va a ser así porque es libre mercado”, sostuvo durante una entrevista, aunque aclaró que no consideraba que ese escenario necesariamente fuera a mantenerse.

Marín también explicó que la compañía utiliza un mecanismo de amortiguación, conocido como “buffer”, para evitar que las variaciones bruscas del precio internacional se trasladen inmediatamente a los surtidores.

El petróleo vuelve a presionar sobre los surtidores

El nuevo aumento se produce después de una fuerte escalada del Brent, impulsada por la tensión en Medio Oriente y las preocupaciones sobre el abastecimiento internacional.

En las últimas semanas, el precio del crudo llegó a superar los US$100 por barril y alcanzó valores cercanos a los US$105, aumentando la diferencia con el precio de referencia utilizado para calcular los combustibles en el mercado argentino.

La evolución del petróleo será, por lo tanto, uno de los principales factores que las petroleras seguirán de cerca para definir futuros movimientos en los precios de los combustibles.

Qué pasa con el esquema de amortiguación

YPF sostiene un sistema de “buffer” o amortiguación destinado a moderar el impacto de la volatilidad internacional sobre los precios locales. La estrategia busca evitar grandes saltos en los surtidores cuando el precio del crudo registra movimientos abruptos.

A su vez, la compañía utiliza un esquema de “micropricing”, mediante el cual puede realizar ajustes específicos según variables como la oferta y la demanda, la competencia, las franjas horarias, los corredores y las diferentes zonas geográficas.

El nuevo incremento del 1% marca así un nuevo movimiento de YPF frente al cambio en las condiciones internacionales, aunque todavía queda por determinar cómo evolucionarán los precios si el petróleo continúa por encima de los US$100.