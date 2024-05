Wanchope Ábila: "Descender es como pegarle a tu mamá"

Confesó que luego del desempate ante Gimnasia en Rosario que no le modificaba nada jugar en la Primera Nacional, porque ya sabía lo que era por haberla disputado. Fue así como arrancó la pretemporada como uno más, pero de golpe empezó a hacer lo de siempre: metió faltazos y se volvió a Córdoba para no volver más.

Buscaba generar su salida sin que hubiera ofertas de otros clubes. Una falta de compromiso y responsabilidad para el resto de sus compañeros, por lo que rápidamente ya no lo "contaban más". Prácticamente, Wanchope hizo lo que quiso en Santa Fe y lo dejaron. Esto generó que la gente en su mayoría lo repruebe.

Polémicas declaraciones de Wanchope Ábila tras el descenso en Colón

En un adelanto de una entrevista con Juan Pablo Varsky en su espacio Clank! dejó una reflexión que hizo eclosión a nivel nacional y sobre todo en Colón: "Descender es como pegarle a tu mamá, no hay vuelta atrás desde lo deportivo".

"No es para cualquiera pelear el descenso como pelear un campeonato", expuso el delantero, que juega poco y nada en Barracas Central, donde no marcó goles y se rumorea que podría volver a Huracán. En Colón por ahora no se reveló cómo se dio su rescisión.