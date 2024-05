Zeballos, tras alcanzar el Nº 1 en dobles: "Es único, todavía no caigo"

De esta manera, accedieron también a las semis del Masters 1000 de Madrid pero ya no importa cómo finalicen en el certamen, ya que ese triunfo los catapultará desde la semana que viene a la cima mundial.

El emotivo testimonio de Horacio Zeballos

En diálogo con Rock & Pop, el zurdo oriundo de Mar del Plata dijo que "es algo único, todavía no caigo”.

“Uno sabe que en el tenis se mira principalmente el singles. Yo sabía que en dobles podía hacerlo bien pero fue una decisión difícil hacer ese cambio. A medida que empezamos, traté de buscar a un compañero más fijo y ahí apareció Marcel. Dije a este hay que tenerlo de amigo. Tenemos muy buena relación y es una gran persona”, contó Horacio sobre su actual compañero.

Consultado por su historia con Guillermo Vilas, dijo: “Tengo una relación muy linda con Guillermo. De chiquito jugúe varias veces con él, me entrenaba y me apoyaba siempre. Las primeras raquetas me las trajo él, fue como ir a Disney para cualquier chico. Siempre trató de darme consejos”.