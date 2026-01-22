Alarma por un incendio en una fábrica metalúrgica de barrio Candioti Sur

El fuego se desató en una batea con aceite utilizada para el templado de piezas metálicas. Bomberos lograron controlar el siniestro sin que se registraran personas heridas.

Un incendio generó alarma este miércoles por la noche en una fábrica metalúrgica en Candioti

Un incendio generó alarma este miércoles por la noche en una fábrica metalúrgica ubicada en calle Sarmiento al 2700 , en cercanías de avenida Alem , en la ciudad de Santa Fe . El siniestro se produjo alrededor de las 23 y demandó la rápida intervención de la Dirección General de Bomberos , que logró controlar la situación sin que se registraran personas heridas .

Según informaron fuentes oficiales, el fuego se originó en una batea con aceite especial utilizada para el templado de piezas metálicas , la cual habría sufrido un recalentamiento dentro de un galpón industrial . Al arribar al lugar, los bomberos constataron que las llamas se concentraban en ese sector de la planta.

Un incendio generó alarma este miércoles por la noche en una fábrica metalúrgica

Para sofocar el foco ígneo, el personal especializado empleó tres extintores de cinco kilos y uno de diez kilos, todos de tipo triclase, y posteriormente realizó tareas de enfriamiento con dos líneas devanaderas, logrando la extinción total del incendio.

incendio fabrica Candioti 3 Un incendio generó alarma este miércoles por la noche en una fábrica metalúrgica gentileza

Como consecuencia del siniestro, se registraron daños totales en el cableado del tablero eléctrico y en aberturas de vidrio, además de afectaciones parciales en un mesón de trabajo de madera y diversas herramientas manuales. El interior del galpón quedó seriamente comprometido por el ahumamiento y la presencia de hollín.

Una vez controlada la situación, se iniciaron los peritajes correspondientes para determinar con precisión las causas del incendio. En el lugar también trabajó personal policial de la Brigada Motorizada, colaborando con el operativo y asegurando la zona.

• LEER MÁS: Un incendio devoró parte de una distribuidora de pañales y generó pánico en barrio Don Bosco