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Alerta en escuelas de Rafaela: tres casos de armas de juguete en 72 horas activaron protocolos de seguridad

Este miércoles por la tarde, el Cuerpo Guardia de Infantería intervino en la Escuela Paul Harris. El lunes y esta mañana se vivieron situaciones similares en otras dos instituciones. La comunidad educativa permanece bajo tensión tras el reciente crimen escolar en San Cristóbal.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de abril 2026 · 19:22hs
Rafaela en alerta. Tres escuelas activaron protocolos por armas de juguete en 72 horas.

Rafaela en alerta. Tres escuelas activaron protocolos por armas de juguete en 72 horas.

La ciudad de Rafaela se encuentra en estado de máxima sensibilidad y alerta tras una sucesión de episodios que pusieron en alerta a las autoridades educativas y policiales. Esta tarde de miércoles, la Escuela N° 1136 "Paul Harris" fue el escenario de un nuevo despliegue de seguridad luego de que se denunciara la presencia de un arma en manos de un alumno, la cual resultó ser de juguete.

El hecho no es aislado: se trata del tercer caso en apenas tres días donde se hallan réplicas o juguetes con forma de arma dentro de instituciones primarias de la ciudad, en un contexto provincial marcado por la tragedia de San Cristóbal.

LEER MÁS: Rafaela: por segunda vez en 72 horas, detectan a un alumno con una réplica de arma de fuego en la escuela

El hallazgo y la intervención judicial

Minutos después de las 14 de este miércoles, una maestra de la Escuela N° 1136 dio aviso a la dirección tras el alerta de varios alumnos: uno de sus compañeros tenía un arma. Inmediatamente se activó el protocolo de seguridad y arribaron al lugar efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI).

Tras la intervención policial, se constató que el objeto era una pistola de juguete. A pesar de no ser un arma real, la fiscal del MPA, Dra. Gerbaldo, ordenó el secuestro del juguete y la elaboración de un informe detallado sobre lo ocurrido dentro del establecimiento.

Una preocupante seguidilla en Rafaela

La situación en la ciudad del departamento Castellanos es atípica por la frecuencia de estos eventos en los últimos días:

Lunes: en la Escuela Alberdi, un alumno de 11 años (6° grado) fue hallado con una réplica de pistola durante el horario de clases.

Miércoles (mañana): en la Escuela N° 475 "Bernardino Rivadavia", las autoridades secuestraron una réplica de calibre 9 milímetros en poder de un chico de 11 años.

Miércoles (tarde): el mencionado episodio en la Escuela "Paul Harris" con una pistola de juguete.

Un contexto de extrema sensibilidad

La reacción inmediata de los docentes y la policía responde al clima que atraviesa la provincia tras el luctuoso ataque en la Escuela N° 40 de San Cristóbal, donde el pasado lunes 29 de marzo un adolescente asesinó al joven Ian Cabrera.

LEER MÁS: Ataque en la escuela de San Cristóbal: la investigación reveló los vínculos directos entre el tirador y el adolescente detenido

Aquel episodio dejó una herida abierta en el sistema educativo santafesino, obligando a las autoridades a tratar cualquier reporte de armas —sean reales, réplicas o juguetes— con la mayor rigurosidad y celeridad posible.

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