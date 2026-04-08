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Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Dos delincuentes armados asaltaron a cuatro empleados del comercio ubicado en avenida de Los Quinteros y la ruta provincial 2 y robaron 100 mil pesos, celulares y una moto, en la que escaparon y quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Juan Trento

Por Juan Trento

8 de abril 2026 · 10:17hs
Asaltaron a cuatro empleados de una verdulería en Monte Vera y se llevaron celulares y una moto

Este martes por la noche, minutos antes de las 20.30, cuatro empleados que atendían en una verdulería ubicada sobre avenida de Los Quinteros y la ruta provincial 2, en Monte Vera, fueron sorprendidos por dos delincuentes armados que irrumpieron en el local.

Bajo amenazas, los asaltantes robaron $100.000 de la caja registradora, cuatro teléfonos celulares —uno de cada trabajador— y la motocicleta de uno de ellos. Luego, escaparon a toda velocidad hacia el sur.

Denuncia

Las víctimas del violento asalto aprovecharon la llegada de un cliente, tras la huida de los ladrones, para pedirle su teléfono celular y dar aviso al 911. Minutos después arribaron efectivos de la Comisaría 20°, quienes tomaron intervención y relevaron datos sobre el dinero sustraído, los cuatro celulares y la motocicleta robada.

Además, verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia tanto en el local como en la zona de la ruta provincial 2, que podrían haber registrado el momento del ingreso y la fuga de los delincuentes.

Peritajes criminalísticos

El hecho fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la realización de peritajes criminalísticos, la identificación de las víctimas, el secuestro de imágenes de cámaras de seguridad y la intervención de los investigadores de la PDI Región I. Los trabajos periciales fueron realizados por agentes del área Científica de la PDI.

• LEER MÁS: Allanaron la casa del segundo menor detenido y analizan más implicados en el crimen de la escuela N° 40 de San Cristóbal

Monte Vera delincuentes verdulería robo
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