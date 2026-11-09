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La crecida impacta en Arroyo Leyes: comenzaron a retirar a vecinos de las calles 8 y 12 por el avance del agua

El presidente comunal, Eduardo Lorinz, advirtió que el agua avanza en zonas que no están debidamente protegidas. La comuna trabaja en el traslado de las familias mientras crece la preocupación por las lluvias pronosticadas.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

9 de noviembre 2026 · 19:59hs
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La crecida impacta en Arroyo Leyes: comenzaron a retirar a vecinos de las calles 8 y 12 por el avance del agua

La crecida impacta en Arroyo Leyes: comenzaron a retirar a vecinos de las calles 8 y 12 por el avance del agua

El avance del agua en Arroyo Leyes obligó a comenzar el retiro de vecinos de las calles 8 y 12, donde la crecida ya afecta la circulación y se acerca a sectores habitados.

Así lo confirmó el presidente comunal, Eduardo Lorinz, quien advirtió que los trabajos realizados durante los últimos días no alcanzan para contener el volumen de agua que continúa llegando.

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"Lamentablemente llevamos tierra, pero la fuerza del agua es muy fuerte, no hay forma de contenerla. Con todo lo que falta venir, va a ser imposible defenderlo", sostuvo Lorinz al describir el escenario que atraviesa la localidad en zonas que no están debidamenta protegidas y que en cada ocasión de crecida sufren las consecuencias.

El funcionario explicó que los equipos comunales trabajaron durante todo el fin de semana y que incluso hasta la noche del domingo estuvieron realizando tareas de refuerzo en los sectores comprometidos.

Sin embargo, la situación continúa siendo compleja por el agua que sigue subiendo y las filtraciones que se registran en distintos puntos.

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Uno de los puntos de mayor preocupación está en las calles 8 y 12, donde comenzó el operativo para retirar a las familias. "Ahí ya le avisamos a la gente, estamos sacando la gente en calle 8 y 12 porque ellos ya lo saben bien, lamentablemente no hay otra cosa por hacer", explicó Lorinz.

La situación podría agravarse porque, según advirtió el presidente comunal, todavía resta una importante cantidad de agua por llegar. "Faltan seis, siete días de que venga mucha agua y ni hablar si llega a llover", expresó.

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