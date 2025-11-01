Asesinaron de 14 balazos a un hombre en las vías ferroviarias de pasaje Santa Fe y Espora en barrio Cabal

Sucedió antes de la medianoche del sábado. La víctima fue Miguel Ángel Escalada de 32 años. Buscan a él o a los asesinos que usaron pistolas calibre 9 milímetros.

Este viernes, poco antes de la medianoche, los vecinos del barrio Cabal escucharon una serie de balazos en las inmediaciones de las vías ferroviarias, en la esquina de calle Espora y pasaje Santa Fe . Minutos después, se oyeron gritos desgarradores provenientes de la calle.

Al salir, algunos testigos encontraron el cuerpo de un hombre tendido en el suelo, completamente ensangrentado e inmóvil. Momentos más tarde arribaron policías de Orden Público y de Cuerpos, junto con pesquisas y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI). La víctima fue identificada como Miguel Ángel Escalada, de 32 años .

En el lugar se secuestraron varias cápsulas servidas de dos marcas diferentes, lo que hace presumir que los autores del ataque fueron al menos dos personas.

Denuncia y primeros procedimientos

Los propios vecinos fueron quienes llamaron a la central de emergencias 911 para denunciar el hecho. En respuesta, llegaron patrulleros del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 10ª, cuyos efectivos preservaron la escena hasta la llegada de un médico del SIES 107, que constató el fallecimiento de Escalada.

El examen preliminar reveló 14 orificios de impacto de bala, aunque se presume que varios de ellos tienen orificio de salida. La cantidad exacta y la trayectoria de los proyectiles se confirmarán con la autopsia correspondiente.

Escena del crimen e investigación

Los policías de Orden Público y de Cuerpos encintaron el lugar, identificaron posibles testigos y recorrieron la zona en busca de cámaras de videovigilancia que pudieran haber registrado el ataque.

Posteriormente, arribaron los pesquisas de la División Homicidios y los peritos de la Policía Científica, ambos de la PDI. Los investigadores trabajaron sobre las primeras diligencias realizadas por los uniformados que llegaron al lugar, mientras los peritos efectuaron las tareas criminalísticas de rigor para recolectar evidencia útil para la causa.

Peritajes criminalísticos

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del crimen de Escalada, el trabajo policial desplegado, la identificación de la víctima a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación, que ordenó identificar a testigos, constatar la existencia de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, realizar los peritajes criminalísticos de rigor y finalmente trasladar el cadáver a la morgue judicial para la realización de la necropsia. Los peritajes criminalísticos fueron realizados por los agentes del área Científica de la PDI.