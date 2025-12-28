Asesinaron a un hombre de 34 años que resistió un asalto en Playa Norte: los autores del crimen serían padre e hijo

Juan Carlos Caro caminaba con su pareja cuando fue atacado por dos delincuentes en calle Defensa al 8200. Al resistirse al robo, fue apuñalado y murió en el hospital Cullen

Un violento ataque criminal ocurrido en los primeros minutos de este domingo terminó con la vida de Juan Carlos Caro, de 34 años , en el barrio Playa Norte de la ciudad de Santa Fe. El hombre caminaba junto a su pareja rumbo a la casa de unos amigos cuando fue interceptado por dos delincuentes en calle Defensa al 8200 . Al resistirse al robo, fue apuñalado en el tórax y quedó gravemente herido.

La víctima fue trasladada de urgencia al hospital José María Cullen , donde recibió asistencia médica, pero la profundidad y la gravedad de las heridas provocaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

Ataque criminal y demencial

El hecho se produjo antes de la una de la madrugada. Los agresores abordaron a la pareja y amenazaron a Caro con un arma. Ante la resistencia de la víctima, uno de los atacantes le asestó varias puñaladas en el tórax.

La mujer de la víctima sufrió una fuerte crisis nerviosa y fue auxiliada por vecinos del barrio, quienes de inmediato se comunicaron con la central de emergencias 911. Minutos después arribaron al lugar efectivos del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) y de la Comisaría 8ª de Guadalupe, quienes aseguraron la escena hasta la llegada de una ambulancia del SIES 107, que trasladó al herido al hospital Cullen, donde finalmente murió.

Los asesinos

En el marco de la investigación surgió una versión que señala que los atacantes serían padre e hijo. Ambos habrían participado del asalto y del posterior ataque mortal.

En la escena del crimen fue secuestrada un arma blanca, que quedó bajo custodia de los peritos del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) y que sería la utilizada para consumar el homicidio. Más tarde, también se hicieron presentes los pesquisas de Homicidios de la PDI Región I.

Peritajes criminalísticos

La novedad del crimen fue informada a las jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones, que a su vez dieron intervención al fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni.

El fiscal ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la necropsia, además de la búsqueda de testigos y el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de avanzar en la identificación de los autores del homicidio.

Los peritajes criminalísticos en el lugar del ataque fueron llevados adelante por los agentes del área Científica de la PDI, mientras continúan las tareas investigativas para dar con los responsables del brutal asesinato.

