Atraparon en Córdoba a un hombre involucrado en un robo millonario ocurrido en Gobernador Crespo

En un operativo conjunto entre policías santafesinos y cordobeses, fue detenido este jueves un hombre sospechado de haber participado en un robo cometido en agosto en la localidad de Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de noviembre 2025 · 17:24hs
En la mañana de este jueves, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe realizaron un allanamiento en la ciudad de Córdoba, con la colaboración de la policía local, en el marco de una investigación por un robo calificado bajo la modalidad de escruche ocurrido el pasado 3 de agosto en la localidad de Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Según la denuncia, los autores del hecho ingresaron a una vivienda tras forzar una ventana y sustrajeron unos $2.000.000, 5.000 dólares y 2.000 reales, además de perfumes importados, lentes Ray-Ban, joyas, un reloj Tommy Hilfiger y una mochila Adidas.

allanamaiento cordoba robo crespo 1

La investigación

La pesquisa fue encabezada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Daniela Montegroso, quien encomendó a los investigadores de la PDI el esclarecimiento del hecho.

A partir del testimonio de vecinos y el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, los agentes lograron reconstruir el recorrido de un vehículo sospechoso, que se transformó en una pieza clave para identificar al presunto autor del robo.

Mediante la articulación con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y otras bases de datos nacionales, los investigadores lograron identificar al principal sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de detención.

Allanamiento y detención

Con la autorización judicial correspondiente y la coordinación de magistrados de ambas provincias, este jueves se llevó adelante un allanamiento en una vivienda ubicada en calle San Rafael al 1900, barrio Cabildo, en la ciudad de Córdoba.

En el lugar fue aprehendido el principal investigado, identificado como R. R. V., y se procedió al secuestro de un automóvil Peugeot 207 blanco, una pistola Bersa calibre .22 con dos cargadores completos, 325 mil pesos en efectivo y cuatro teléfonos celulares.

A disposición de la Justicia

El detenido permanecerá privado de su libertad en dependencias policiales de Córdoba, mientras se aguarda la tramitación del pedido de extradición por parte de la Justicia santafesina, que permitirá su traslado para continuar con el proceso penal en la provincia.

