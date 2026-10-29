Los adolescentes, de entre 14 y 17 años, fueron aprehendidos en avenida Blas Parera. Dos colectivos que transportaban personal del Servicio Penitenciario sufrieron daños. Antes, un motociclista denunció que el grupo había intentado asaltarlo.

Atraparon a seis menores por atacar a piedrazos a dos colectivos que trasladaban a penitenciarios en Santa Fe

Esta madrugada de jueves, pasadas las 4.30, la Policía de Santa Fe aprehendió a seis adolescentes de entre 14 y 17 años investigados por presuntos daños a dos colectivos que trasladaban personal del Servicio Penitenciario de Santa Fe (SPSF). Los ataques ocurrieron sobre avenida Blas Parera, en el norte de la ciudad de Santa Fe , en dos puntos diferentes.

Los colectivos, pertenecientes a una empresa de Laguna Paiva, fueron atacados a piedrazos mientras transportaban a trabajadores penitenciarios. Se trata de un nuevo episodio de violencia contra estas unidades, ya que la semana pasada se registró otro ataque en la intersección de la avenida de Circunvalación Oeste y calle Mendoza.

En el procedimiento intervinieron efectivos del Comando Radioeléctrico de Santa Fe (CREC), de la Brigada Ecológica (BE) y de dependencias de Orden Público. Además, los policías y testigos señalaron la existencia de cámaras de videovigilancia que podrían aportar imágenes para esclarecer los ataques.

Jóvenes de entre 14 y 17 años fueron detenidos por ataques a colectivos. gentileza

La denuncia de un motociclista

El primer aviso se produjo mientras efectivos del Comando Radioeléctrico y de la Brigada Ecológica patrullaban los barrios del extremo noroeste de la ciudad.

A la altura de avenida Blas Parera y calle Boneo, los agentes fueron alertados por un motociclista que denunció que, unas cuadras antes, en la intersección con calle Ayacucho, varios adolescentes se le habían abalanzado con aparentes intenciones de asaltarlo. Sin embargo, el hombre logró continuar su marcha. A partir de esa información, los policías se dirigieron hacia el sector señalado para verificar lo sucedido.

Jóvenes de entre 14 y 17 años fueron detenidos por ataques a colectivos. gentileza

Dos colectivos atacados a piedrazos

Al llegar a avenida Blas Parera y calle Millán Medina, los efectivos fueron advertidos por los choferes de los colectivos que trasladaban al personal penitenciario.

Uno de los conductores, de 34 años, relató que varios adolescentes habían arrojado piedras contra la unidad que manejaba y le habían provocado daños. En ese momento, los choferes también informaron que un segundo colectivo de la misma empresa había sido atacado en avenida Blas Parera y calle Larrea.

Con los datos aportados, los policías desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al grupo señalado.

Seis adolescentes aprehendidos

Los efectivos encontraron a los sospechosos en avenida Blas Parera y calle Berutti, donde aprehendieron a seis adolescentes: uno de 14 años, dos de 15, uno de 16 y dos de 17.

Posteriormente, personal policial realizó las actuaciones correspondientes y tomó declaraciones a un testigo para avanzar en la investigación de lo ocurrido.

Intervención de la Justicia

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I, departamento La Capital, de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), dependiente del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial dispuso que los seis adolescentes fueran trasladados a Medicina Legal para ser examinados y, posteriormente, identificados. Luego debían ser llevados a una dependencia policial —la ex Comisaría 11— para continuar con las diligencias de rigor.

La calificación legal provisoria de la causa es daño. La investigación continuará para establecer las circunstancias de los ataques y determinar las responsabilidades correspondientes.