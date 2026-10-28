Hallazgo en Recreo: hay dos aprehendidos y buscan a un tercer sospechoso por la muerte de María Celeste Santillán

Uno es el hombre en situación de calle que encontró el cuerpo de María Celeste Santillán y realizó la denuncia policial. Los investigadores analizan indicios que podrían orientar la investigación hacia una muerte violenta. El resultado de la necropsia será clave.

Muerte de María Celeste Santillán en Recreo: hay dos aprehendidos y buscan a un hombre apodado "el Chaqueño".

En las últimas horas avanzó la investigación por la muerte de María Celeste Santillán, de 42 años , cuyo cuerpo fue hallado en un campo de la ciudad de Recreo , en el departamento La Capital. Por disposición de la Fiscalía, dos hombres de 40 y 33 años quedaron aprehendidos , mientras los investigadores buscan a un tercer hombre que habría tenido contacto con la víctima antes de su muerte.

La mujer vivía junto a su familia en una vivienda ubicada en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe , en inmediaciones del Mercado de Abasto.

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Dos hombres aprehendidos

Uno de los aprehendidos fue identificado como W. S. Se trata del hombre en situación de calle que encontró el cuerpo de la mujer y realizó la denuncia policial. Su situación cambió a partir de las medidas investigativas ordenadas por la Fiscalía.

El segundo hombre aprehendido fue identificado como J. L. Ambos permanecen privados de su libertad mientras avanzan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que murió Santillán.

Buscan a un tercer hombre

En paralelo, los investigadores intentan localizar a un tercer hombre, conocido por el apodo de "el Chaqueño", quien habría sido mencionado durante las primeras diligencias de la investigación.

En el procedimiento trabajaron de manera coordinada efectivos de la Comisaría 16.ª y del Comando Radioeléctrico de Cuerpos de la Policía de Santa Fe, junto con integrantes de la Brigada de Femicidios y peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Peritajes y necropsia para determinar la causa de muerte

Tras tomar conocimiento del hallazgo, las autoridades policiales informaron las novedades a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, que dio intervención al fiscal de Homicidios en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal dispuso que los dos hombres aprehendidos continuaran privados de su libertad, fueran examinados por profesionales de Medicina Legal, identificados y alojados en una dependencia policial.

Además, ordenó buscar al tercer sospechoso, identificar posibles testigos entre los vecinos de la zona y relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas para constatar y secuestrar imágenes que puedan aportar información relevante para la causa.

También se dispusieron peritajes criminalísticos a cargo de especialistas del área Científica de la PDI. Una vez finalizadas las tareas en el lugar, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para que los médicos forenses realizaran la necropsia y determinaran científicamente la causa de muerte.

El resultado de esos estudios será fundamental para establecer qué ocurrió y orientar las próximas medidas judiciales. Con esa información, la Fiscalía podrá evaluar los elementos reunidos hasta el momento y definir los pasos a seguir respecto de los dos hombres aprehendidos y del tercero que continúa siendo buscado.