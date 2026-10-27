La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en el norte de Santa Fe y aprehendió a un sospechoso. Las cámaras de videovigilancia lo identificaron como el conductor del auto en el que se movilizaba el tirador que asesinó a Herrera el 8 de julio.

Cayó preso un hombre de 30 años por el crimen de Carlos Herrera en barrio Brigadier López

Este martes, alrededor de las 6, pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I , junto con oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional I La Capital, allanaron una vivienda ubicada en calle Zapata Gollan al 8700, a unos 30 metros de la esquina con calle Piedrabuena, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a B. D. V., de 30 años , quien es investigado como presunto partícipe del homicidio de Carlos Herrera , ocurrido el miércoles 8 de julio en la intersección de las calles Hugo Wast y Cafferata, en barrio Brigadier López.

Además, los investigadores secuestraron un teléfono celular Samsung A03. El hombre aprehendido quedó registrado en imágenes de cámaras de videovigilancia mientras conducía el automóvil en el que se movilizaba el autor de los disparos.

Cómo fue el crimen de Carlos Herrera

El miércoles 8 de julio, alrededor de las 15.30, Carlos Herrera, de 47 años, ingresó en estado grave al hospital Iturraspe, en el norte de la capital provincial, con heridas de arma de fuego en la región lumbar.

La víctima había sido trasladada por un particular desde la esquina de Hugo Wast y Cafferata, en barrio Brigadier López. La persona que lo llevó al centro de salud se retiró del lugar sin dejar sus datos personales.

Pese a la atención médica, Herrera murió pocos minutos después de su ingreso.

Las cámaras de videovigilancia, clave para la investigación

Tras el homicidio, los pesquisas de la División Homicidios entrevistaron a testigos y relevaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

A partir de esas tareas, los investigadores establecieron que el autor de los disparos se movilizaba en un Volkswagen Gol de color gris. Las imágenes permitieron identificar al hombre aprehendido este martes como quien conducía el vehículo en el que se trasladaba el tirador.

Ese material resultó clave para orientar la investigación y concretar el allanamiento en el norte de la ciudad de Santa Fe.

La situación judicial del detenido

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la PDI Región I, que informó lo ocurrido a la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera examinado por el personal de Medicina Legal y quedara debidamente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria atribuida al caso es la de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.