Uno Santa Fe | Policiales | preso

Cayó preso un hombre de 30 años por el crimen de Carlos Herrera en barrio Brigadier López

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en el norte de Santa Fe y aprehendió a un sospechoso. Las cámaras de videovigilancia lo identificaron como el conductor del auto en el que se movilizaba el tirador que asesinó a Herrera el 8 de julio.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de octubre 2026 · 11:14hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Cayó preso un hombre de 30 años por el crimen de Carlos Herrera en barrio Brigadier López

gentileza

Cayó preso un hombre de 30 años por el crimen de Carlos Herrera en barrio Brigadier López

Este martes, alrededor de las 6, pesquisas de la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), Región I, junto con oficiales del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional I La Capital, allanaron una vivienda ubicada en calle Zapata Gollan al 8700, a unos 30 metros de la esquina con calle Piedrabuena, en el norte de la ciudad de Santa Fe.

Durante el procedimiento, los efectivos aprehendieron a B. D. V., de 30 años, quien es investigado como presunto partícipe del homicidio de Carlos Herrera, ocurrido el miércoles 8 de julio en la intersección de las calles Hugo Wast y Cafferata, en barrio Brigadier López.

Además, los investigadores secuestraron un teléfono celular Samsung A03. El hombre aprehendido quedó registrado en imágenes de cámaras de videovigilancia mientras conducía el automóvil en el que se movilizaba el autor de los disparos.

Cómo fue el crimen de Carlos Herrera

El miércoles 8 de julio, alrededor de las 15.30, Carlos Herrera, de 47 años, ingresó en estado grave al hospital Iturraspe, en el norte de la capital provincial, con heridas de arma de fuego en la región lumbar.

La víctima había sido trasladada por un particular desde la esquina de Hugo Wast y Cafferata, en barrio Brigadier López. La persona que lo llevó al centro de salud se retiró del lugar sin dejar sus datos personales.

Pese a la atención médica, Herrera murió pocos minutos después de su ingreso.

Las cámaras de videovigilancia, clave para la investigación

Tras el homicidio, los pesquisas de la División Homicidios entrevistaron a testigos y relevaron las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

A partir de esas tareas, los investigadores establecieron que el autor de los disparos se movilizaba en un Volkswagen Gol de color gris. Las imágenes permitieron identificar al hombre aprehendido este martes como quien conducía el vehículo en el que se trasladaba el tirador.

Ese material resultó clave para orientar la investigación y concretar el allanamiento en el norte de la ciudad de Santa Fe.

La situación judicial del detenido

Tras el procedimiento, la novedad fue comunicada a la Jefatura de la PDI Región I, que informó lo ocurrido a la fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza.

La funcionaria judicial ordenó que el hombre continuara privado de su libertad, fuera examinado por el personal de Medicina Legal y quedara debidamente identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público.

La calificación legal provisoria atribuida al caso es la de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

preso hombre crimen Brigadier López
Noticias relacionadas
Un hombre de 60 años y dos mujeres de 47 y 32 fueron detenidos en Sauce Viejo.

Aprehendieron a un hombre y dos mujeres por el robo y el incendio intencional de una vivienda en Sauce Viejo

El lugar en dónde sucedió el homicidio

Asesinaron a un joven de 21 años de una puñalada en el cuello y aprehendieron a su expareja

El Jardín de Infantes Nº 75 Acción Cooperativa Rosario Vera Peñaloza

Nuevo robo en un jardín de infantes de barrio Las Flores II: se llevaron las conexiones de cinco aires acondicionados

alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Lo último

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Último Momento
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Colapinto se perderá la primera práctica del GP de México: Alpine confirmó quién ocupará su lugar

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Mbappé se disculpó con el pueblo chino por su meme sobre Mao Zedong

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Qué le resta a Unión y sus competidores por llegar a los playoffs del Clausura

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Alpine tomó una decisión que condiciona a Colapinto para el cierre de la temporada de Fórmula 1

Ovación
Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Miguel Volcan Sánchez brindará una clínica de capacitación de lujo en Kimberley

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

Unión ganó en la cancha, pero la comisión directiva quedó en el centro de las críticas de los hinchas

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

El único dato negativo que arrojó el triunfo de Unión ante Estudiantes

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Otro problema para Unión: Sportivo Las Parejas lo intimó por el pase de Diego Díaz

Luis Spahn: Unión es el club que más informa del fútbol argentino

Luis Spahn: "Unión es el club que más informa del fútbol argentino"

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Escenario
Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

Estelares vuelve a Santa Fe: se presenta en Tribus para celebrar más de 30 años de trayectoria

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026