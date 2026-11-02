Conmoción en Esperanza: la autopsia reveló nuevos detalles sobre la muerte del empresario y su esposa

Los estudios descartaron signos de una pelea previa y la Fiscalía no encontró indicios de participación de terceros.

Marcelo Candoti fue encontrado sin vida junto a su esposa en la ciudad de Esperanza

La autopsia sobre los cuerpos de Marcelo Cantoni y su esposa Nora, en el marco de la causa por el crimen de la mujer seguido del suicidio del hombre, permitió avanzar en la investigación. Además, las pruebas revelaron que no hubo participación de terceros.

La muerte del matrimonio Cantoni conmocionó a la ciudad de Esperanza al tratarse de una figura del mundo empresarial de Santa Fe. Los cuerpos fueron encontrados en la madrugada del domingo y este lunes se conocieron los primeros detalles de la autopsia postragedia.

Marclo Cantoni y Nora Nadaluti fueron encontrados sin vida en su vivienda de calle De las Naciones al 1500, en la ciudad de Esperanza. En el lugar se secuestró una escopeta. La autopsia determinó que Cantoni y Nalduti tenían heridas producidas por disparos del arma larga.

Por otra parte, el fiscal Alejandro Benítez confirmó que no se detectó anomalías en la escena que permitan sospechar la participación de terceros. Con los exámenes finalizados, los familiares del matrimonio avanzan en la despedida y entierro.

La enfermedad de la mujer

Uno de los elementos incorporados a la causa es que Nora Nadalutti padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas encargadas de controlar los movimientos musculares voluntarios.

De acuerdo con la información que trascendió de las primeras actuaciones, el hijo del matrimonio les manifestó a los policías que su madre atravesaba una situación emocional difícil a raíz del diagnóstico y del avance de la enfermedad.

Los investigadores deberán reconstruir las últimas horas de la pareja, establecer quién manipuló el arma y determinar cómo se produjeron los disparos.

El hijo del matrimonio alertó a la Policía

El procedimiento se inició durante la madrugada del domingo, cuando la Policía recibió un aviso sobre una situación de gravedad en una vivienda de calle De las Naciones al 1500, en la ciudad de Esperanza.

Según las primeras informaciones, fue uno de los hijos del matrimonio quien alertó a las autoridades y solicitó la presencia de efectivos de la Comisaría 1ª, dependiente de la Unidad Regional XI Las Colonias.

El aviso policial se registró alrededor de las 3.40, mientras que las primeras tareas de investigación y relevamiento de la escena se desarrollaron durante las horas siguientes, con la intervención de personal especializado.

Tras recibir la información, el fiscal Benítez dispuso la participación de investigadores de la Policía de Investigaciones (PDI) de Recreo y del área de Criminalística de Esperanza.

Quién era Marcelo Cantoni

Marcelo Ricardo Cantoni era un empresario reconocido en Esperanza por estar al frente de Cantoni Montajes, una firma que desarrollaba actividades en distintos puntos de la Argentina y también tenía presencia en el exterior.

Su trayectoria en el ámbito empresarial lo había convertido en una figura conocida dentro de la comunidad local. Su esposa, Nora Nadalutti, acompañaba activamente las actividades familiares.

La muerte de ambos generó impacto en la ciudad, mientras la investigación judicial se concentra en esclarecer qué ocurrió dentro de la vivienda y determinar si existió intervención de terceras personas.