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Investigan el golpe millonario en Bº Candioti Sur: anularon la alarma, hicieron cuatro boquetes y robaron una distribuidora

Los delincuentes abrieron cuatro boquetes en el techo de chapa, neutralizaron las alarmas sin que sonaran y se llevaron una importante suma de dinero en pesos y dólares, cajas de vinos selectos y el equipo DVR que almacenaba las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

15 de julio 2026 · 07:40hs
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Investigan el golpe millonario en Bº Candioti Sur: anularon la alarma

Investigan el golpe millonario en Bº Candioti Sur: anularon la alarma, hicieron cuatro boquetes y robaron una distribuidora

Un audaz y sumamente planificado golpe delictivo sacudió en las últimas horas el corazón de barrio Candioti Sur, en la ciudad de Santa Fe. Un grupo de boqueteros profesionales asaltó este martes una reconocida distribuidora ubicada en la estratégica intersección de Calchines y Avellaneda, logrando alzarse con un botín millonario en efectivo, mercadería de alto valor y el soporte físico de las cámaras de seguridad para borrar todo tipo de evidencia.

Según indicaron fuentes policiales abocadas al caso, los delincuentes treparon hasta el techo del establecimiento y, demostrando un acabado conocimiento de la infraestructura edilicia, realizaron cuatro boquetes precisos sobre la cubierta para ganar el interior de las oficinas y el salón de ventas.

"La principal sospecha de los pesquisas apunta a que existió una inteligencia previa muy sofisticada, ya que lograron vulnerar y anular el sistema de alarma central sin que se emitiera ninguna alerta a la central de monitoreo", revelaron fuentes del caso.

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En este contexto, no descartan que la banda de delincuentes haya llegada a la capital provincial desde otra provincia.

Logística de escape y un botín minuciosamente seleccionado

Una vez que lograron descender por los techos y ganar las instalaciones, la banda criminal operó con absoluta tranquilidad. Los delincuentes se dirigieron de manera directa a los sectores donde se resguardaban los valores y se apoderaron de:

Dinero en efectivo: una suma millonaria compuesta tanto por pesos argentinos como por moneda extranjera (dólares), fruto de la recaudación de las últimas jornadas de la firma.

Bebidas de alta gama: una importante cantidad de cajas de vinos finos y licores selectos de gran valor comercial en el mercado informal.

Invisibilidad digital: para garantizar su impunidad, los boqueteros desmontaron y se llevaron el DVR (Digital Video Recorder), el cerebro informático que almacena las imágenes de todo el sistema de cámaras de videovigilancia interna.

Tras cometer la faena criminal, y de acuerdo a los primeros indicios recabados en el lugar, los delincuentes habrían evitado el regreso por los techos y escapado directamente por el frente del comercio, perdiéndose en las calles del barrio residencial antes del amanecer.

Criminalística trabaja en la escena para identificar a la banda

El robo fue descubierto por los primeros empleados que arribaron a la distribuidora para iniciar la jornada laboral. A las 8:00 de este martes, se dio aviso formal a la Central de Emergencias 911, lo que desencadenó el arribo inmediato de móviles policiales de la Unidad Regional I para resguardar la zona.

Minutos más tarde, se hicieron presentes los peritos y agentes de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajaron intensamente sobre los techos y en el interior del local comercial buscando huellas dactilares, rastros biológicos o herramientas olvidadas que permitan identificar a los integrantes de la banda de boqueteros.

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