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Avanza la compleja investigación sobre el robo de 120 millones de pesos y 3 mil dólares de la distribuidora Noster en B° Candioti Sur

Los autores ingresaron por un boquete en el techo del comercio ubicado en la zona de avenida Avellaneda y Calchines. También sustrajeron botellas de vino y el DVR del sistema de videovigilancia. Policial y judicialmente, el análisis apunta a quien diseño el robo y a los ejecutores, quienes conocían casi a la perfección el movimiento de la empresa.

Juan Trento

Por Juan Trento

15 de julio 2026 · 08:20hs
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Avanza la compleja investigación sobre el robo de 120 millones de pesos y 3 mil dólares de la distribuidora Noster en B° Candioti Sur

Avanza la compleja investigación sobre el robo de 120 millones de pesos y 3 mil dólares de la distribuidora Noster en B° Candioti Sur

Este martes en la ciudad de Santa Fe fue denunciado el robo de una suma millonaria en una distribuidora mayorista de bebidas ubicada en la zona de calle Avellaneda y Calchines, en pleno corazón de barrio Candioti Sur.

El hecho ocurrió en el comercio Noster SRL Mayorista de Bebidas, donde los autores -hay indicios que fueron varios- habrían ingresado tras realizar un boquete en el techo del inmueble para acceder al interior del establecimiento.

De acuerdo con las primeras actuaciones, sustrajeron una suma cercana a los 120 millones de pesos en efectivo. Además, se apoderaron de botellas de vino y del dispositivo DVR correspondiente al sistema de videovigilancia del local, presuntamente con el propósito de eliminar los registros de las cámaras de seguridad. Tras la denuncia, oficiales de Orden Público preservaron la escena y dieron intervención a los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI, quienes comenzaron con las primeras diligencias para reconstruir los movimientos de los autores antes, durante y después del robo.

LEER MÁS: Investigan el golpe millonario en Bº Candioti Sur: anularon la alarma, hicieron cuatro boquetes y robaron una distribuidora

Investigación

Pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y peritos del área Criminalística, llegaron hasta el inmueble donde funciona la distribuidora, analizaron en detalle la modalidad de acceso de los delincuentes, los daños causados, la neutralización de los sistemas de seguridad a los que vulneraron, y la cantidad de dinero en efectivo tanto en pesos como en dólares que estaban guardados en la empresa.

La cifra millonaria fue objeto de análisis pormenorizado como otros elementos secuestrados e indicios que surgieron como parte de la investigación profunda sobre el particular, estableciendo casi con certeza el absoluto conocimiento del movimiento de la empresa por parte de los ladrones que diseñaron el robo, y no se activó ningún sistema de seguridad hasta que llegaron al inmueble y lo descubrieron los empresarios damnificados.

Atribución delictiva

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó la identificación de testigos entre los vecinos que viven en ese sector del barrio, la constatación sobre cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, y la realización de los peritajes criminalísticos de rigor.

Este último trabajo fue realizado por los agentes especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones PDI, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de robo calificado.

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