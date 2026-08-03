Unión, con mercado abierto: qué jugadores todavía podrían salir por ventas

Aunque el libro de pases ya cerró para las incorporaciones generales, el Tatengue aún podría sufrir bajas en su plantel. ¿Quiénes son los que tienen chances de partir?

Mientras Leonardo Madelón prepara el equipo para el compromiso del jueves ante Lanús, en Unión todavía no se descarta que haya movimientos en el mercado de pases. El club mantiene abiertas distintas alternativas de salida para algunos futbolistas y, en caso de concretarse alguna transferencia, tendrá la posibilidad de incorporar un reemplazante hasta el 2 de septiembre, tal como establece el reglamento.

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En ese contexto, hay tres nombres que continúan bajo la lupa: Maizon Rodríguez, Lautaro Vargas y Julián Palacios.

Maizon Rodríguez, con menos margen tras la llegada de Matías Rocha

Uno de los casos a seguir es el del uruguayo Maizon Rodríguez. El defensor arrastra una lesión muscular que le impidió estar presente en los dos primeros partidos del Torneo Clausura, pero además ahora tendrá una competencia todavía más fuerte dentro del plantel.

La reciente incorporación de su compatriota Matías Rocha, proveniente del Arouca de Portugal, modificó el panorama en la última línea. El nuevo refuerzo llegó con la intención de pelear por un lugar entre los titulares, por lo que la continuidad de Rodríguez dejó de ser una certeza.

Si bien todavía no trascendió una negociación avanzada, una eventual propuesta podría encontrar a Unión dispuesto a analizarla, teniendo en cuenta el nuevo escenario que se generó en el plantel.

Dubai insiste por Lautaro Vargas y Unión espera

Otro de los futbolistas que podría cambiar de club es Lautaro Vargas. El lateral derecho cuenta con una oferta concreta desde Dubai, situación que viene siendo evaluada tanto por el jugador como por la dirigencia rojiblanca.

En paralelo, Unión ya tomó recaudos con la incorporación del uruguayo Juan De Dios Pintado, quien incluso hizo su debut el pasado fin de semana frente a Gimnasia de Mendoza.

El exdefensor de Liverpool de Montevideo, además, tiene un punto a favor: ya fue dirigido por Leonardo Madelón durante su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, por lo que conoce a la perfección lo que pretende el entrenador.

Su llegada aparece como una alternativa natural en caso de que finalmente Vargas continúe su carrera en el exterior.

Palacios sigue siendo un jugador observado en Unión

El tercer nombre que permanece en escena es el de Julián Palacios. El mediocampista fue uno de los futbolistas que despertó interés durante buena parte del mercado de pases y, aunque ninguna negociación prosperó hasta el momento, no se descarta que pueda aparecer una propuesta antes del cierre definitivo.

Palacios continúa siendo una pieza importante para Madelón, pero también integra el grupo de jugadores con mercado, por lo que cualquier ofrecimiento importante podría ser analizado por la dirigencia.

Unión conserva una carta para reforzarse

La reglamentación le ofrece a Unión una posibilidad interesante en caso de que se concrete alguna transferencia. Por cada futbolista que sea vendido o transferido al exterior, el club podrá incorporar un reemplazante hasta el próximo 2 de septiembre.

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Por eso, si bien el plantel ya cuenta con las llegadas de Ignacio Malcorra, Mauro Luna Diale, Juan De Dios Pintado, Joaquín Mosqueira, Matías Rocha y Eric Ramírez, el mercado todavía no está completamente cerrado para el Tatengue.

Las próximas semanas serán decisivas para definir si Madelón mantiene intacta la base del plantel o si, por el contrario, deberá afrontar nuevas bajas antes del cierre definitivo de la ventana de transferencias.