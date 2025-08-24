Uno Santa Fe | Colón | Colón

Así imposible: Colón y una campaña para el olvido en el Brigadier López

Colón suma decepciones y, más allá del empate ante Chacarita, nunca pudo sacar rédito de la localía, donde apenas tiene una efectividad del 42%

24 de agosto 2025 · 12:09hs
El empate 1-1 de este sábado ante Chacarita dejó a Colón con una sensación amarga. Por un lado, logró cortar la racha de cuatro derrotas consecutivas, pero por otro, extendió a cinco los partidos sin conocer la victoria, reflejando la irregularidad que marcó gran parte de la temporada en la Primera Nacional.

El rendimiento en condición de local resulta particularmente preocupante. En el Brigadier López, disputó 14 partidos, con un saldo de cinco victorias, tres empates y seis derrotas, lo que representa una efectividad del 42%. Muy pobre para un club que comenzó la temporada con aspiraciones más ambiciosas y que ahora ve cómo otro año se le escapa sin haber alcanzado los objetivos planteados. Peor inclusio: pelea por no descender.

Colón no le encuentra la vuelta a sacar un plus de local.

Colón, sin fortalezas como local

La sequía en casa es otro dato alarmante: hace tres encuentros que Colón no gana en Santa Fe, con dos derrotas y un empate, lo que evidencia la dificultad para sostener su nivel y aprovechar la ventaja de jugar ante su público. Los números no dejan margen a la interpretación: la irregularidad y la falta de resultados sólidos en el estadio propio terminan por condenar cualquier intento de respiro en la temporada.

Más allá de las estadísticas, la situación transmite un mensaje claro: el equipo necesita replantearse prioridades y encontrar soluciones rápidas si pretende cerrar el año con dignidad. La campaña en el Brigadier López refleja no solo los problemas futbolísticos, sino también la frustración de los hinchas, que ven cómo año tras año sus expectativas se diluyen mientras el club lucha solo por mantener la categoría.

Con este panorama, Colón enfrenta el tramo final de la temporada con urgencias claras: cortar la racha negativa, recuperar la confianza en casa y cerrar un año que, hasta ahora, se puede calificar como para el olvido en el plano local.

