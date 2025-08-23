Uno Santa Fe | Policiales | Sauce Viejo

Evasión, persecución y muerte de "Chechi" Vallejos en Sauce Viejo: la investigación judicial

El delincuente de 27 años escapó de la Comisaría 19° de Sauce Viejo, se arrojó al río Coronda y apareció muerto horas después. La Fiscalía de Delitos Complejos investiga a los policías de guardia y crece el reclamo vecinal por la inseguridad.

“El Chechi”

“El Chechi”, un violento delincuente con frondoso prontuario

En Sauce Viejo, un episodio cargado de tensión y polémica terminó con la muerte del delincuente Alex Franco "Chechi" Vallejos, de 27 años, tras una evasión de la Comisaría 19° que derivó en una persecución policial y en su posterior hallazgo sin vida en las aguas del río Coronda.

La fuga de la comisaría

El hecho ocurrió en las primeras horas del viernes. Vallejos, un conocido delincuente con reiterados robos y asaltos en la localidad, había sido detenido por el Comando Radioeléctrico durante la madrugada y alojado en la Comisaría 19°, que no cuenta con calabozos. Por esa razón, fue esposado a una columna metálica hasta ser trasladado a otra dependencia.

Cerca de las 7 de la mañana, cuando aún no se había realizado el relevo del personal policial, "Chechi" pidió permiso para ir al baño. Uno de los efectivos accedió y le retiró una de las esposas. Fue entonces cuando el delincuente aprovechó la oportunidad, empujó la puerta y al uniformado, escapando con rapidez hacia la zona ribereña.

Con una sola esposa colocada en una de sus muñecas, Vallejos corrió hasta llegar al río Coronda. Cercado por los policías que lo perseguían, decidió lanzarse a las frías aguas en un intento desesperado de escapar. Sin embargo, horas más tarde, pasado el mediodía, su cuerpo fue encontrado sin vida.

Investigación judicial y responsabilidad policial

Tras la evasión y posterior muerte, se hizo presente en la Comisaría 19° de Sauce Viejo la fiscal de Delitos Complejos, María Laura Urquiza, junto con funcionarios de Asuntos Internos y oficiales de la División Judicial de la Policía de Santa Fe. La fiscal secuestró los teléfonos celulares de los dos policías que estaban de guardia y revisó los libros de guardia para determinar cómo se produjo la fuga.

La investigación busca establecer si hubo negligencia en el accionar de los efectivos que custodiaban al detenido.

Reclamo vecinal y cuestionamientos

La figura de "Chechi" Vallejos era conocida por los vecinos de Sauce Viejo, quienes días antes habían reclamado mayor seguridad. Incluso, tras su última detención, los habitantes se mostraron indignados al verlo nuevamente en las calles luego de que la Justicia lo dejara en libertad. El intendente, Mario Papaleo, elevó una nota al fiscal regional Jorge Nessier manifestando el descontento popular y exigiendo respuestas.

• LEER MÁS: Inseguridad en Sauce Viejo: el intendente Mario Papaleo cuestiona a los fiscales por "liberar delincuentes"

