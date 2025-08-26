Guadalupe Oeste: detuvieron a los integrantes de una banda que robaba motos con una camioneta

Tres ladrones de motos fueron detenidos tras una investigación de la PDI. Los atraparon con una camioneta, motopartes y un vehículo con pedido de secuestro

Este martes por la mañana, tras una investigación de al menos tres semanas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Complejas I realizaron allanamientos en el barrio Guadalupe Oeste de la ciudad de Santa Fe. Allí lograron la aprehensión de tres delincuentes sindicados como los principales autores de una seguidilla de robos de motos , quienes utilizaban una camioneta para cometer los hechos.

Durante los operativos, que tuvieron lugar en inmediaciones de Azcuénaga y Güemes , los efectivos secuestraron la camioneta usada en los ilícitos , una moto con pedido de secuestro por robo y varias motopartes que refuerzan la hipótesis investigativa.

Una modalidad organizada

La investigación determinó que los sujetos actuaban con una modalidad delictiva organizada: uno de ellos señalaba la motocicleta a robar, el segundo cortaba la linga de seguridad y, en cuestión de segundos, entre los tres levantaban el rodado para subirlo a la camioneta en mal estado con la que circulaban. Luego huían rápidamente del lugar.

Las denuncias fueron analizadas por la Oficina de Análisis Criminal de la PDI, que recopiló registros de cámaras de videovigilancia. En dichas imágenes quedó registrado el accionar del trío, siempre utilizando el mismo vehículo. Con estas pruebas, el fiscal Ignacio Lascuraín, del Ministerio Público de la Acusación (MPA), solicitó al Colegio de Jueces las órdenes de allanamiento.

Tres detenidos e imputaciones

Los tres aprehendidos permanecen privados de su libertad por orden del fiscal Lascuraín, quien dispuso que sean identificados y se les forme causa como presuntos autores de robos reiterados.

Desde la Jefatura de la PDI confirmaron el resultado positivo de los allanamientos y el secuestro de elementos incriminantes que los vinculan directamente con la ola de robos de motos que afectó a distintos barrios de la capital provincial.

