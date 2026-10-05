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Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Falleció este mediodía en el hospital Cullen. Es el tercer homicidio en 54 horas en el departamento La Capital. El primero ocurrió a las 5.50 del sábado en Recreo; el segundo, en Santo Tomé, donde un joven murió el domingo; y el tercero es el de Calabrese, fallecido este mediodía de lunes en Santa Fe.

Juan Trento

Por Juan Trento

5 de octubre 2026 · 16:38hs
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Murió Franco Calabrese

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Este mediodía de lunes surgió la confirmación desde el hospital Cullen sobre la muerte de Franco Calabrese, un peluquero de 22 años que estaba trabajando el domingo por la tarde en su local ubicado sobre calle Espora al 3200, en el barrio San Martín.

Según la información recabada, ingresó un joven con el casco de motociclista colocado para evitar que se pudiera ver su rostro, sacó un arma y le disparó a Calabrese. La víctima recibió el impacto de bala en la cabeza y cayó al piso.

Familiares y vecinos denunciaron el suceso a la central de emergencias 911. Oficiales de Orden Público y de Cuerpos, pesquisas de Homicidios y peritos del área Científica trabajaron junto al fiscal de Homicidios del MPA. En el marco de la investigación, fue aprehendido un joven de 18 años por su presunta responsabilidad criminal en la tentativa de homicidio, que ahora, con la muerte de Calabrese, se convirtió en un nuevo homicidio.

Traslado de la víctima

En pocos minutos llegaron a calle Espora al 3200 oficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía capitalina. Luego lo hicieron los pesquisas de Homicidios y los peritos del área Científica, ambos de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I.

Un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) llegó hasta el lugar y asistió a la víctima. Luego trasladaron a Calabrese en una ambulancia, con sirenas y balizas encendidas, hasta el hospital Cullen.

Fue recibido por los médicos, quienes constataron que su estado era de extrema gravedad. Lo compensaron y quedó internado en la unidad de terapia intensiva para monitorear su evolución. El joven Calabrese falleció al mediodía de este lunes.

Aprehendido

Los policías de Orden Público y de Cuerpos, junto con los pesquisas y peritos de la Policía de Investigaciones, trabajaron para identificar a testigos y obtener información sobre la identidad del agresor. Además, secuestraron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas.

Unas horas después, aprehendieron durante la ejecución de un allanamiento ordenado por la Justicia en una vivienda de pasaje Leiva al 8300 a un joven de 18 años, al que luego identificaron como J. D. R.

Unas horas despu&eacute;s, aprehendieron durante la ejecuci&oacute;n de un allanamiento ordenado por la Justicia en una vivienda de pasaje Leiva al 8300 a un joven de 18 a&ntilde;os, al que luego identificaron como J. D. R.

Unas horas después, aprehendieron durante la ejecución de un allanamiento ordenado por la Justicia en una vivienda de pasaje Leiva al 8300 a un joven de 18 años, al que luego identificaron como J. D. R.

Según la información aportada en la investigación, su identidad, complexión física y vestimenta coincidirían con los datos aportados por los testigos y con las imágenes de las cámaras de videovigilancia de la zona, registradas antes, durante y después del hecho.

Donación de órganos

El joven Calabrese era donante de órganos. Pero, como se trata de una muerte violenta, vinculada a un homicidio, será la Justicia la que deberá resolver cómo continúa el procedimiento.

El fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación deberá resolver si se puede realizar la ablación de órganos o si corresponde realizar la necropsia.

Tres crímenes en 54 horas

Tal como fue señalado por UNO Santa Fe, este es el tercer homicidio ocurrido durante el fin de semana en el departamento La Capital.

El primero sucedió a las 5.50 del sábado 4 de octubre, cuando asesinaron a balazos calibre 9 milímetros a Andrés Julián Videz, de 41 años, dentro de su auto, que quedó con la puerta del acompañante abierta y en marcha.

El segundo fue un ataque criminal perpetrado durante la tarde del mismo sábado en J. J. Paso y pasaje David, muy cerca de La Curva Maurig, en la ciudad de Santo Tomé, donde dispararon contra dos jóvenes.

Los dos resultaron heridos. Agustín Carulli, de 23 años, fue trasladado al hospital Cullen y falleció durante la tarde del domingo. Su joven amigo, de 14 años, fue llevado al hospital de Niños Orlando Alassia y sobrevivió.

El tercer crimen fue precisamente la muerte, ocurrida al mediodía de este lunes, del peluquero Franco Calabrese, de 22 años, quien había sido atacado durante la tarde del domingo y falleció al mediodía de este lunes.

murió cabeza barbería
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