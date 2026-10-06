Uno Santa Fe | Policiales | Pilar

Insólito: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna, la chocó y es intensamente buscado

José Ariel Maciel (55), imputado por microtráfico de estupefacientes, escapó de los calabozos por una ventana y sustrajo una Volkswagen Amarok comunal. Tras estrellar el vehículo en una cuneta de Santa María Norte, huyó a pie. Efectivos de la UR XI despliegan un intenso operativo de búsqueda en la región.

6 de octubre 2026 · 10:30hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Insólito en el departamento Las Colonias: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna

Insólito en el departamento Las Colonias: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna

Un insólito y gravísimo episodio moviliza a las fuerzas de seguridad en el departamento Las Colonias. La Unidad Regional XI (UR XI) de la Policía de Santa Fe desplegó un amplio operativo rastrillaje para dar con el paradero de José Ariel Maciel, de 55 años, quien se fugó de la Comisaría de la localidad de Pilar tras robar una camioneta perteneciente al gobierno comunal local.

El evadido, con domicilio fijado en San Jerónimo Norte, se encuentra procesado por delitos vinculados al microtráfico e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N.º 23.737).

LEER MÁS: Choque y fuga en barrio Candioti Sur: buscan testigos y cámaras para identificar al conductor que atropelló a un motociclista

Escape

Según las primeras averiguaciones en torno a la mecánica de la fuga, Maciel logró salir de la zona de calabozos ganando la vía pública a través de una ventana que da hacia el garaje institucional donde la Comuna de Pilar estaciona sus vehículos de servicio. Una vez en el patio vehicular, abordó una camioneta Volkswagen Amarok oficial y emprendió la huida a toda velocidad.

"El detenido logró salir de la celda por una ventana hacia el garaje de las unidades comunales, sustrajo la Amarok y volcó a los pocos kilómetros. Se solicita la colaboración inmediata de la población para aportar cualquier dato", informaron fuentes del operativo de búsqueda de la UR XI (Las Colonias).

Fuga, despiste en Santa María Norte y despliegue policial

Pocos minutos después de concretar la evasión de la seccional policial, el delincuente perdió el control del vehículo oficial e impactó de lleno contra una cuneta sobre un camino de la vecina localidad de Santa María Norte. Tras el siniestro vial, Maciel abandonó la camioneta siniestrada y continuó su huida a pie por las zonas rurales y suburbanas circundantes.

Ante la alerta emitida desde la Comisaría de Pilar, la Jefatura de la UR XI dispuso un cerrojo de seguridad intensivo que abarca las jurisdicciones de Santa María Norte, San Jerónimo Norte y distritos rurales aledaños:

Rasgos fisionómicos: hombre de contextura física delgada, tez blanca, aproximadamente 1,70 metros de estatura y cabello canoso.

Vestimenta al momento del escape: remera de color gris y pantalón de tono claro.

Pedido a la comunidad: se insta a los vecinos de la zona rural a mantener medidas de precaución y dar aviso inmediato a la central de emergencias 911 o a la dependencia más cercana ante cualquier presencia sospechosa.

Pilar fuga preso camioneta
Noticias relacionadas
El lugar en dónde sucede el desenlace fatal en la ciudad de Santo Tomé 

Santo Tomé: detuvieron a un motociclista por la muerte de un automovilista tras una pelea

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Barrio Belgrano: le dispararon a quemarropa en la cabeza a un barbero de 22 años delante de su hermano y su madre.

Lucha por su vida un barbero de 22 años baleado en la cabeza en barrio Belgrano: "Se asomó por la ventana y le tiró a matar"

San Javier: cayeron cazadores furtivos armados y ebrios en un control de la Ruta Provincial 1.

Operativo en la Ruta 1: cayó una banda de cazadores furtivos con armas de fuego, animales faenados y alcoholemia positiva

Lo último

Bombazo: Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

Bombazo: Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia en Argentina

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia en Argentina

Último Momento
Bombazo: Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

Bombazo: Sinner se perderá lo que resta de 2026 y Zverev será el nuevo número 1 del mundo

Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia en Argentina

El consumo de pollo superó al de carne vacuna por primera vez en la historia en Argentina

Hito en la salud pública santafesina: cómo fue la inédita cirugía que le salvó la vida a un bebé en el Alassia

Hito en la salud pública santafesina: cómo fue la inédita cirugía que le salvó la vida a un bebé en el Alassia

Insólito: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna, la chocó y es intensamente buscado

Insólito: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna, la chocó y es intensamente buscado

Ovación
Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Una noche para la historia: Messi tendrá su gran despedida de la Selección argentina

Mitre espera a Colón y su DT avisó: Creo que lo podemos competir de buena manera

Mitre espera a Colón y su DT avisó: "Creo que lo podemos competir de buena manera"

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: Me dolió mucho cuando me apartaron

Marcos Díaz recordó su salida de Colón: "Me dolió mucho cuando me apartaron"

Despedida de Messi en Argentina: cronograma completo, shows y gran cierre

Despedida de Messi en Argentina: cronograma completo, shows y gran cierre

Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

Récords y más récords: los números que deja Messi en la Selección

Policiales
Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Recreo: vio a los ladrones por las cámaras, se tiroteó con ellos y denunció el hecho al 911

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe