Insólito: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna, la chocó y es intensamente buscado

José Ariel Maciel (55), imputado por microtráfico de estupefacientes, escapó de los calabozos por una ventana y sustrajo una Volkswagen Amarok comunal. Tras estrellar el vehículo en una cuneta de Santa María Norte, huyó a pie. Efectivos de la UR XI despliegan un intenso operativo de búsqueda en la región.

Insólito en el departamento Las Colonias: un preso se fugó de la comisaría de Pilar a bordo de una camioneta de la Comuna

Un insólito y gravísimo episodio moviliza a las fuerzas de seguridad en el departamento Las Colonias. La Unidad Regional XI (UR XI) de la Policía de Santa Fe desplegó un amplio operativo rastrillaje para dar con el paradero de José Ariel Maciel, de 55 años, quien se fugó de la Comisaría de la localidad de Pilar tras robar una camioneta perteneciente al gobierno comunal local.

El evadido, con domicilio fijado en San Jerónimo Norte, se encuentra procesado por delitos vinculados al microtráfico e infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes (N.º 23.737).

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Escape

Según las primeras averiguaciones en torno a la mecánica de la fuga, Maciel logró salir de la zona de calabozos ganando la vía pública a través de una ventana que da hacia el garaje institucional donde la Comuna de Pilar estaciona sus vehículos de servicio. Una vez en el patio vehicular, abordó una camioneta Volkswagen Amarok oficial y emprendió la huida a toda velocidad.

"El detenido logró salir de la celda por una ventana hacia el garaje de las unidades comunales, sustrajo la Amarok y volcó a los pocos kilómetros. Se solicita la colaboración inmediata de la población para aportar cualquier dato", informaron fuentes del operativo de búsqueda de la UR XI (Las Colonias).

Fuga, despiste en Santa María Norte y despliegue policial

Pocos minutos después de concretar la evasión de la seccional policial, el delincuente perdió el control del vehículo oficial e impactó de lleno contra una cuneta sobre un camino de la vecina localidad de Santa María Norte. Tras el siniestro vial, Maciel abandonó la camioneta siniestrada y continuó su huida a pie por las zonas rurales y suburbanas circundantes.

Ante la alerta emitida desde la Comisaría de Pilar, la Jefatura de la UR XI dispuso un cerrojo de seguridad intensivo que abarca las jurisdicciones de Santa María Norte, San Jerónimo Norte y distritos rurales aledaños:

Rasgos fisionómicos: hombre de contextura física delgada, tez blanca, aproximadamente 1,70 metros de estatura y cabello canoso.

Vestimenta al momento del escape: remera de color gris y pantalón de tono claro.

Pedido a la comunidad: se insta a los vecinos de la zona rural a mantener medidas de precaución y dar aviso inmediato a la central de emergencias 911 o a la dependencia más cercana ante cualquier presencia sospechosa.