Barrio Guadalupe: un militar volcó con su auto y chocó varios vehículos en avenida General Paz

El siniestro ocurrió alrededor de las 21 en avenida General Paz y calle Padre Genesio. El hombre de 45 años, perdió el control del auto que conducía, volcó y chocó contra varios vehículos estacionados. Sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al hospital Cullen.

Un hombre de 45 años perdió el control de su auto y chocó varios vehículos estacionados sobre General Paz

Este lunes, alrededor de las 21, se produjo un siniestro vial en la intersección de avenida General Paz y calle Padre Genesio , en la ciudad de Santa Fe. Por causas que son materia de investigación, un automóvil Renault Sandero azul , que circulaba por la avenida en sentido sur-norte, perdió el control, volcó y chocó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el sector.

Efectivos de la Comisaría 8ª llegaron al lugar y encontraron dentro del automóvil a su conductor, identificado como M. G. B., de 45 años y militar de profesión , quien permanecía consciente.

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Peritaje criminalístico

Un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 asistió al hombre en el lugar. El profesional realizó una primera evaluación y diagnosticó un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento.

Ante esta situación, dispuso su traslado de urgencia al hospital José María Cullen, donde quedó bajo atención médica.

En el lugar también trabajaron efectivos de Bomberos Zapadores de la Policía de Santa Fe. Cerca de las 22, arribaron agentes especializados en accidentología vial de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron los peritajes correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

Investigación y exámenes de alcoholemia

La novedad sobre el siniestro vial fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, cuyos responsables informaron lo ocurrido a la fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La fiscalía ordenó que se aplicara el protocolo previsto para este tipo de siniestros y dispuso que al conductor se le realizaran exámenes de alcoholemia y alcoholuria.

Los investigadores aguardan los resultados de esos estudios y el informe médico que determine el grado de las lesiones sufridas por el conductor.

En tanto, la atribución delictiva fue provisoriamente calificada como lesiones, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.