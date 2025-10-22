Cayó preso frente al estadio de Unión y sería el presunto autor del crimen de dos amigos en Bº Centenario

Sucedió tras un intento de robo frente a la cancha de Unión. Un vecino denunció el suceso al 911 y la Policía lo apresó. Contaba con pedido de captura activo por ser el presunto autor del doble crimen del Bº Centenario cuando asesinaron en septiembre a Gonzalo Leiva y Ezequiel Vázquez, ambos de 19 años.

Cayó presó. La Policía detuvo a un hombre con pedido de captura por un doble homicidio en la ciudad de Santa Fe

Este miércoles en horas de la siesta, después de las 13, un joven de 18 años fue detenido por la Policía capitalina tras protagonizar una tentativa de robo en la intersección de avenida Freyre y bulevar Pellegrini, donde una persona resultó lesionada. El joven, ahora preso, era buscado por un doble homicidio ocurrido en barrio Centenario a fines de septiembre .

El alerta se originó por llamados de vecinos a los operadores de turno de la central de emergencias 911, que informaron sobre un hecho violento ocurrido en la denominada zona de bulevares, que por esas paradojas del destino, quien resultó aprehendido, sería el autor de un doble crimen del barrio Centenario, donde una de las víctimas resultó un pariente del Orlando Nano Leiva, ex líder del sector de la barrabrava de Colón de Santa Fe, autodenominado "Los de Siempre".

La víctima de la tentativa de robo fue asistida por un médico del SIES 107.

Identificado y preso

Un robo con un lesionado, fue el comienzo del procedimiento policial, que tuvo a un vecino como denunciante del suceso a los operadores de la central de emergencias 911. Los oficiales llegaron al lugar y luego cuando lo identificaron mediante el uso del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales Sifcop, surgió que presentaba pedido de captura como presunto autor con responsabilidad criminal en el tiroteo que produjo los dos asesinatos el Gonzalo Ezequiel Leiva y Sebastián Vázquez, ambos de 19 años, en la tarde del 26 de septiembre.

Ocurrió en la tarde del 26 de septiembre en calle Tarragona al 600 del barrio Centenario, cuando dos amigos que caminaban fueron emboscados y baleados. Gonzalo Ezequiel Leiva de 19 años y su amigo de la misma edad Sebastián Vázquez, ambos resultaron heridos de bala. Fueron llevados en dos vehículos particulares distintos al hospital Cullen. Leiva, ingresó fallecido, Vázquez murió a las 21,30 del mismo viernes.

Pedido de captura activo

El presunto autor fue aprehendido a una cuadra del lugar. Al consultar sus antecedentes en el sistema Sifcof, los oficiales constataron que contaba con pedido de captura vigente por un doble homicidio ocurrido a fines de septiembre en el barrio Centenario.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia de la tentativa de asalto y la aprehensión del muchacho con doble pedido de captura activo a las Jefaturas de la Unidad Regional I La Capital y de la Policía de Investigaciones PDI, ambas de la Policía de Santa Fe, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Carlos Lacuadra. Éste ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea identificado y que se le forme causa como presunto autor del delito de doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego.