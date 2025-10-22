Uno Santa Fe | Policiales | crimen

Cayó el cuarto implicado en el crimen de Brian Rodas: estaba prófugo desde 2023

Se trata de un integrante de la banda “Los del Pasillo”, buscado por el homicidio de Brian Joel Rodas, asesinado de 14 balazos en barrio San Lorenzo

Juan Trento

22 de octubre 2025 · 07:40hs
Agentes del Área de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I detuvieron al cuarto y último prófugo por el crimen de Brian Joel Rodas, ocurrido en diciembre de 2023 en el barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.

El operativo, que puso fin a una extensa y paciente investigación, se concretó en una vivienda ubicada sobre pasaje Montiel casi Chaco, en el extremo noroeste de la capital provincial. El detenido fue identificado como H. A. E., de 27 años, exintegrante de la banda criminal “Los del Pasillo”, con base en el mencionado barrio.

Un crimen que conmocionó a San Lorenzo

El 9 de diciembre de 2023, Brian Joel Rodas, de 27 años, fue asesinado de 14 balazos dentro de una casa situada en calle Uruguay al 3900.

El ataque ocurrió apenas dos días después del homicidio de Cristofer Gabriel Suárez, también en San Lorenzo. Según la investigación, ambos crímenes estaban vinculados por la participación de los mismos grupos delictivos y conflictos territoriales ligados al narcomenudeo.

La caída del prófugo

Tras permanecer casi dos años prófugo, H. A. E. había abandonado la ciudad para eludir a la justicia. Sin embargo, las tareas de inteligencia permitieron establecer su regreso a Santa Fe.

En un operativo sorpresivo y coordinado con el Grupo de Operaciones Especiales (GOE), los agentes irrumpieron en la vivienda y lograron reducir y detener al sospechoso, quien intentó resistirse pero fue rápidamente inmovilizado.

Antecedentes y primeros arrestos

Cabe recordar que el 23 de mayo de 2024, durante un megaoperativo con 15 allanamientos realizados por Gendarmería Nacional, fueron arrestados los tres primeros implicados en el homicidio de Rodas: Sosa Rey, Javier Fernando “El Baboso” Paredes y la madre de uno de ellos, en cuyo domicilio se incautó una importante cantidad de estupefacientes.

Intervención judicial

El procedimiento de este miércoles fue informado a la Jefatura de la PDI Región I y al fiscal de Homicidios Andrés Marchi, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea debidamente identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de homicidio.

En los próximos días se llevará a cabo la audiencia imputativa, con custodia policial permanente hasta entonces.

