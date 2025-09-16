Confirman que Strada fue asesinado y su cadáver prendido fuego: su ex pareja y un hombre de Monte Vera están detenidos

El médico de la repartición policial confirmó que Strada fue asesinado. Los responsables completaron su crimen prendiendo fuego al cadáver, que quedó parcialmente quemado.

El cadáver hallado de Damián Strada , de 32 años, presentaba partes quemadas y huellas indelebles que confirman que se trató de un asesinato .

De acuerdo con las primeras conjeturas en torno al caso, se trataría de una confabulación entre la mujer que fue su novia y la actual pareja de ella .

laguna paiva Parte del operativo montado por la policía para encontrar a Damián Strada.

Ambos habrían convenido, por algún motivo, citarlo el fin de semana en Laguna Paiva y asesinarlo durante la jornada del domingo, ya que el cuerpo presentaba una data de muerte de 48 horas.

Los dos sospechosos —la ex pareja de la víctima y el hombre con el que ella mantiene actualmente una relación sentimental— fueron aprehendidos, señalados como quienes habrían pergeñado el crimen.

Súbita desaparición

Tal como adelantó UNO Santa Fe, Damián Strada, de 32 años, salió en su moto Corven celeste el sábado por la tarde desde su hogar familiar en María Luisa y no se volvió a tener noticias de él.

La familia, preocupada por su desaparición, realizó la denuncia de paradero el domingo en la comisaría de María Luisa.

Ayer lunes fue hallada su motocicleta desguazada en Laguna Paiva y este martes encontraron el cadáver, que presentaba signos inequívocos de homicidio y estaba parcialmente quemado.