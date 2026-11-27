El cuerpo legislativo aprobó un proyecto de comunicación para expresar su preocupación por el ataque, que habría estado motivado por la identidad de género del chico. También reclamó rechazar toda forma de violencia y discriminación hacia las personas LGBTIQ+.

El Concejo de Santa Fe repudió la agresión a un niño trans de 12 años en la Costanera

El Concejo Municipal de Santa Fe expresó su repudio por la agresión que sufrió un niño trans de 12 años durante un evento recreativo realizado en la Costanera de la ciudad. El pronunciamiento fue aprobado este viernes mediante un proyecto de comunicación que manifestó la preocupación del cuerpo legislativo por un hecho de violencia que habría estado motivado por la identidad de género de la víctima.

La iniciativa también hizo referencia a otros episodios recientes de violencia contra personas trans y planteó la necesidad de sostener acciones de prevención, protección y respeto de los derechos de la comunidad LGBTIQ+.

En los fundamentos del proyecto, los concejales señalaron que la violencia contra niñas, niños y adolescentes requiere una atención especial, particularmente cuando está relacionada con situaciones de discriminación o vulneración de derechos.

"Este Concejo Municipal ha manifestado oportunamente su compromiso con la construcción de una ciudad libre de odio y con la promoción de una convivencia basada en el respeto, la igualdad y la no discriminación", expresa el texto aprobado.

Además, la resolución convoca a la comunidad a rechazar cualquier forma de violencia y reafirma el compromiso de Santa Fe como Ciudad Libre de Discursos de Odio.

Una capacitación sobre género y diversidad

El pronunciamiento se conoció pocos días después de una actividad organizada por el propio Concejo. El martes pasado, en el marco del 25N, la institución realizó la capacitación "Concejo para la igualdad: formación en Ley Micaela y Diversidad".

La jornada estuvo a cargo de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia y estuvo destinada a concejales, asesores y trabajadores del cuerpo legislativo.