El Comando Radioeléctrico de la Costa detuvo a un hombre de 63 años que mantenía amenazada y cautiva a su expareja dentro de una vivienda. Se secuestraron tres armas de fuego y la víctima fue liberada sana y salva.

Colastiné: aprehendieron a un hombre armado que mantenía privada de su libertad a su expareja

En las últimas horas, un hombre de 63 años fue aprehendido en una vivienda de la zona de Colastiné , tras mantener retenida y bajo amenazas a su expareja, una mujer de 60 años. La denuncia que permitió el rescate partió de la hija del matrimonio , una joven de 28 años, que alertó a los operadores del 911 sobre la dramática situación que atravesaba su madre.

La denunciante relató que su padre mantenía encerrada a su madre en un clima de tensión y hostilidad, impidiéndole salir de la vivienda. Su testimonio fue fundamental para que los policías acudieran de inmediato.

Operativo policial: liberación de la víctima y secuestro de armas

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico de la Costa llegaron al lugar. Ante la presencia de un hombre armado dentro de la vivienda. Tras dialogar con el agresor, ingresaron y encontraron a la mujer retenida y en estado de angustia.

El atacante fue neutralizado y aprehendido, mientras que durante la inspección se secuestraron un revólver calibre .32 con cartuchos, dos escopetas, una calibre 14 y otra calibre 16, con municiones y una pistola calibre .22 con balas. Todo el material quedó incautado como evidencia.

Delitos atribuidos y actuación judicial

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y a la fiscal de la Unidad de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que el hombre continúe privado de su libertad.

Se le atribuyen los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas y tenencia indebida de armas de fuego.

