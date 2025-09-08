Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Un hombre resultó gravemente herido de un balazo en el rostro en el barrio Guadalupe Oeste y fue internado en el Iturraspe. La Policía aprehendió al presunto agresor y el fiscal de Flagrancia investiga el hecho como tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

El arma con la cual intentaron asesinar al hombre en barrio Guadalupe Oeste

Un violento episodio se registró este domingo por la tarde en el barrio Guadalupe Oeste de la ciudad. Vecinos de pasaje French al 1600 denunciaron múltiples detonaciones de arma de fuego y dieron aviso inmediato al Comando Radioeléctrico.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido en la calle, con el rostro ensangrentado , quien fue rápidamente asistido por un médico del SIES 107 y trasladado al hospital Iturraspe donde permanece internado en observación tras recibir curaciones por heridas de bala .

Aprehensión del presunto autor

Gracias a los testimonios de los vecinos sobre la complexión física y vestimenta del agresor, los oficiales desplegaron un patrullaje intensivo que culminó con la aprehensión de un hombre armado. Durante el procedimiento se le secuestró un revólver y fue identificado como P. J. D., quien quedó alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 8ª de Santa Fe.

En la escena del ataque, los agentes identificaron testigos y constataron la presencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían aportar imágenes clave para la causa.

Intervención fiscal y peritajes

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó un informe sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos y la verificación de cámaras en el área del ataque.

El presunto agresor continuará privado de su libertad y se le formará causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

En tanto, agentes del área Científica realizaron los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del hecho.

