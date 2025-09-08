Uno Santa Fe | Policiales | balazo

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Un hombre resultó gravemente herido de un balazo en el rostro en el barrio Guadalupe Oeste y fue internado en el Iturraspe. La Policía aprehendió al presunto agresor y el fiscal de Flagrancia investiga el hecho como tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

8 de septiembre 2025 · 09:54hs
El arma con la cual intentaron asesinar al hombre en barrio Guadalupe Oeste

gentileza

El arma con la cual intentaron asesinar al hombre en barrio Guadalupe Oeste

Un violento episodio se registró este domingo por la tarde en el barrio Guadalupe Oeste de la ciudad. Vecinos de pasaje French al 1600 denunciaron múltiples detonaciones de arma de fuego y dieron aviso inmediato al Comando Radioeléctrico.

Embed

Al llegar al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido en la calle, con el rostro ensangrentado, quien fue rápidamente asistido por un médico del SIES 107 y trasladado al hospital Iturraspe donde permanece internado en observación tras recibir curaciones por heridas de bala.

Aprehensión del presunto autor

Gracias a los testimonios de los vecinos sobre la complexión física y vestimenta del agresor, los oficiales desplegaron un patrullaje intensivo que culminó con la aprehensión de un hombre armado. Durante el procedimiento se le secuestró un revólver y fue identificado como P. J. D., quien quedó alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 8ª de Santa Fe.

En la escena del ataque, los agentes identificaron testigos y constataron la presencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían aportar imágenes clave para la causa.

Intervención fiscal y peritajes

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó un informe sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos y la verificación de cámaras en el área del ataque.

El presunto agresor continuará privado de su libertad y se le formará causa como presunto autor del delito de tentativa de homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

En tanto, agentes del área Científica realizaron los peritajes criminalísticos de rigor en la escena del hecho.

• LEER MÁS: Sorprendieron a cuatro personas disparando al aire con armas de guerra en el noreste de la capital

balazo barrio Guadalupe detenido
Noticias relacionadas
un ciclista fallecio tras una descompensacion frente a la terminal de colectivos de santa fe

Un ciclista falleció tras una descompensación frente a la terminal de colectivos de Santa Fe

tragedia en autovia 19: en un accidente fallecio un joven de 18 anos jugador de santa fe rugby

Tragedia en Autovía 19: en un accidente falleció un joven de 18 años jugador de Santa Fe Rugby

tragedia en autovia 19 a la altura de colonia san jose: accidente fatal entre una camioneta y un camion

Tragedia en Autovía 19 a la altura de Colonia San José: accidente fatal entre una camioneta y un camión

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Lo último

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Último Momento
Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Santafesinos, a prepararse: se espera una primavera con temperaturas superiores a las normales en la región

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Unión retoma los entrenamientos con todos los jugadores a disposición de Madelón

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Intentaron asesinar a un hombre de un balazo en el rostro y aprehendieron al presunto agresor armado

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Ovación
Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

Así quedó el tablero político de Colón en la recta final rumbo a las elecciones

Gugnali: No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030

Gugnali: "No me parece descabellado que Messi juegue el primer partido local del Mundial 2030"

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Argentinos y Lanús se enfrentan en busca de la semifinal de la Copa Argentina

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Gan victoria de República ante Alma en el Clausura Femenino

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

Kimberley, Colón (SF), Colón (SJ) y Alianza festejaron en el Promocional

Policiales
Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Escalada de violencia: un brutal tiroteo en barrio Loyola Norte dejó dos heridos y dos policías baleados

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Detuvieron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario con una camioneta robada

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Lo apresaron por acosar a una menor, quedó en libertad y volvió a ser detenido por exhibiciones obscenas en la vía pública

Escenario
Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Avalancha celebra los 30 años del disco más importante de Héroes del Silencio

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con Cuerpo Adentro

Nueva función: El Sueño de los Elefantes, experiencia multisensorial, llega a HUB con "Cuerpo Adentro"

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná