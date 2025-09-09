Sucedió este martes en las primeras horas de la madrugada. Las dos cuadras de calle Crespo, entre la avenida Freyre y el parque Juan de Garay, se vieron sorprendidas por la presencia policial. Una denuncia previa de vecinos al 911 dio cuenta de la posible presencia de ladrones. Los dos delincuentes fueron apresados.

Detienen a dos ladrones tras una persecución por los techos de viviendas en calle Crespo al 3.500 y el parque Juan de Garay

La madrugada del martes en el barrio Roma se vio sacudida por una escena que interrumpió el sueño de muchos vecinos. Eran pocos minutos antes de las dos cuando los llamados comenzaron a sonar en la central de emergencias 911: varias voces coincidían en la denuncia de sombras que se desplazaban por los techos de las casas de calle Crespo al 3600. El temor a un robo en curso hizo que la tensión creciera a cada minuto.

La respuesta no tardó en llegar. Dos partidas policiales —una del Comando Radioeléctrico capitalino y otra de la Brigada de Orden Urbano (BOU)— irrumpieron en la zona con el ulular de sirenas y las luces azules destellando sobre las fachadas del barrio. El operativo fue rápido y contundente. En Crespo al 3500, los oficiales neutralizaron al primero de los sospechosos, que intentaba huir con una bolsa repleta de artefactos de iluminación. El segundo, en cambio, fue sorprendido apenas cruzaba hacia el interior del parque Juan de Garay, buscando escapar entre la oscuridad de los árboles.

Vecindario en vilo

La secuencia se desarrolló ante la mirada atenta de los vecinos que, desvelados por la agitación de la cuadra, se asomaron a puertas y ventanas. La postal fue la de un barrio convertido en escenario de un procedimiento policial en plena noche: las luces de los patrulleros tiñendo las paredes, corridas sobre el asfalto y los uniformados asegurando el perímetro.

El temor inicial se transformó en alivio cuando los dos hombres fueron finalmente aprehendidos. Los detenidos fueron identificados como B. C., de 20 años, y J. J. M., de 40, ambos con antecedentes en la zona.

Atribución delictiva

Una vez controlada la situación, la novedad fue elevada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que remitió las actuaciones al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación. La orden judicial fue clara: los dos aprehendidos debían permanecer privados de su libertad y ser identificados con formación de causa como presuntos autores de los delitos de tentativa de robo y daños.

Madrugada quebrada

El barrio Roma volvió lentamente a su silencio habitual cuando los patrulleros se retiraron. Sin embargo, la madrugada ya estaba marcada. Para los vecinos, el ulular de las sirenas y las balizas encendidas serán, por un tiempo, el recuerdo de una noche en la que los techos dejaron de ser refugio y se convirtieron en ruta de escape de ladrones sorprendidos en plena faena.