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Conmoción en Rosario: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Personal del establecimiento educativo dio aviso a la policía, que al arribar a la institución constató que se trataba de un revólver con la numeración borrada

18 de octubre 2026 · 08:52hs
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Conmoción en Rosario: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Conmoción en Rosario: un niño fue al jardín de infantes con un arma en su cartuchera

Momentos de conmoción se vivieron en un jardín de infantes de la zona oeste de Rosario cuando personal del establecimiento encontró un arma de fuego entre los útiles de uno de sus alumnos. Agentes policiales se presentaron en la institución y constataron que se trataba a de un revólver con la numeración borrada.

El hecho ocurrió este viernes en el Jardín de Infantes Nº 377, ubicado en Garzón al 4300, en el barrio Qom. Allí, un niño de cuatro años llevó un revólver en su cartuchera, hecho que fue advertido por personal del establecimiento educativo.

El arma de fuego fue encontrada entre los útiles del menor de edad, por lo que se dispuso llamar a la Policía para que proceda en el secuestro e identificación del revólver.

Un arma de fuego en un jardín de infantes

Pasadas las 13 de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico llegó hasta el establecimiento educativo y constató que el arma, un revólver Smith & Wesson calibre 38 largo, estaba en una cartuchera azul y blanca propiedad del menor de edad. Además, presentaba su numeración de serie borrada.

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Los efectivos procedieron al secuestro del arma en cuestión e identificaron al alumno. Ahora, intentan establecer cómo llegó a entremezclarse el revólver con los útiles del menor y a quién le pertenece.

Rosario Zona oeste arma Jardín de infantes revólver
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