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Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Ariel Matías Cabrera y Damián Gerardo Reifenstuel fueron condenados a 20 años de prisión y Juan José Massón a 18 años de cárcel por el crimen de la joven hincha de Central

26 de octubre 2026 · 15:00hs
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Condena. Dos hombres recibieron 20 años de prisión y un tercero 18 años por el crimen de Ivana Garcilazo.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital.

Condena. Dos hombres recibieron 20 años de prisión y un tercero 18 años por el crimen de Ivana Garcilazo.
Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

Crimen de Ivana Garcilazo: dos condenados a 20 años y otro a 18 años de prisión

La Justicia provincial determinó las penas para los acusados por el crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Rosario Central asesinada el 30 de septiembre de 2023 cuando regresaba en moto de presenciar el clásico ante Newell's. Dos de los acusados fueron condenados 20 años de prisión mientras que un tercero recibió la pena de 18 años de cárcel. Fiscalía había solicitado 30 años para cada uno. "Se acreditó que cada uno de ellos arrojó proyectiles", dijo la jueza que leyó el veredicto.

El tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena determinó las siguientes condenas por homicidio agravado por haber sido cometido en ocasión de un espectáculo deportivo. Damián Gerardo Reifenstuel y Ariel Matías Cabrera fueron condenados a 20 años de prisión e inhabilitación perpetua para asistir a eventos deportivos vinculados al fútbol. Mientras que Juan José Massón fue condenado a 18 años de cárcel con la misma prohibición para partidos. Las fiscales Laura Riccardo y Carla Ranciari, del Ministerio Público de la Acusación habían solicitado para cada uno una pena de 30 años de prisión efectiva.

La resolución puso fin a un juicio que se extendió por tres semanas y que estuvo atravesado por el reclamo de justicia de la familia de Ivana. La querella, representada por el abogado Marcos Cella, había solicitado penas de 33 años de prisión para los acusados, mientras que las defensas cuestionaron la existencia de intención homicida y buscaron discutir la responsabilidad individual de cada uno en el ataque.

El crimen de Ivana Garcilazo

Ivana Garcilazo tenía 32 años y era hincha de Rosario Central. El 30 de septiembre de 2023 había ido al Gigante de Arroyito para ver el clásico que el Canalla le ganó 1 a 0 a Newell's. Cuando regresaba en moto junto a su pareja, Daniel Valenzuela, fue atacada en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo, a pocas cuadras del estadio.

LEER MÁS: Crimen de una mujer hincha de Rosario Central tras un clásico rosarino: imputaron al último prófugo y quedará detenido

Según la reconstrucción de la Fiscalía, Cabrera, Massón y Reifenstuel habían estado reunidos para ver el partido y, una vez finalizado, se trasladaron hasta esa esquina. Allí advirtieron el paso de una caravana de simpatizantes de Central y arrojaron fragmentos de baldosas contra quienes circulaban por el lugar. Una de esas piedras impactó en la cabeza de Ivana y le provocó un traumatismo encéfalo craneano fatal.

La acusación sostuvo que los tres actuaron de manera conjunta y que no era necesario determinar cuál de ellos lanzó el proyectil mortal para atribuirles responsabilidad como coautores. Durante el debate, la Fiscalía reunió testimonios y otros elementos para reconstruir la secuencia del ataque, mientras que las defensas plantearon distintas objeciones sobre la intención de matar y el grado de participación de cada imputado.

Una causa marcada por la fuga

Cabrera fue detenido el 12 de octubre de 2023, doce días después del crimen, y quedó imputado como coautor del homicidio. Massón fue arrestado el 26 de octubre de ese mismo año. Ambos permanecieron detenidos durante el proceso judicial, mientras avanzaba la investigación sobre el ataque ocurrido en la zona sur de Rosario.

La situación de Reifenstuel fue diferente: después del crimen permaneció prófugo durante más de un año. Fue localizado el 25 de febrero de 2025 en Samaipata, Bolivia, donde lo detuvo personal de Interpol. Luego fue extraditado a la Argentina y quedó a disposición de la Justicia para afrontar el juicio junto con los otros dos acusados.

Previo a la lectura del veredicto, Laura Garcilazo, hermana de Ivana, señaló a LT8 que la familia vivió las horas previas "con una mezcla de ansiedad y angustia". Explicó: "No es felicidad lo que sentimos, porque a nosotros no nos modifica en nada que les apliquen 3, 10, 15 ó 20 años de cárcel. Pero hoy es el cierre de algo por lo que tanto luchamos".

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