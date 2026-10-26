Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

Ignacio Lago marcó y dio una asistencia ante Ciudad de Bolívar, volviendo a ser la figura de Colón para alimentar la ilusión pensando en el Reducido

Ignacio Lago volvió a ser determinante para Colón . En el estadio Municipal Eva Perón, fue protagonista central del triunfo por 2-0 ante Ciudad de Bolívar , un resultado que le permitió al Sabalero cumplir otra prueba como visitante y mantenerse en la pelea por escalar posiciones en la Zona A de la Primera Nacional.

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El Bichito marcó el camino con un cabezazo para abrir el partido y después asistió a Agustín Toledo para liquidar la historia. Dos intervenciones decisivas que explican su influencia en un equipo que necesitaba sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de cara al Reducido. El primer gol tuvo un valor especial: fue el número 15 de Lago en la temporada, una cifra que ratifica su capacidad para aparecer en los momentos importantes. Su aporte no se limita a la definición, porque también ofrece desequilibrio, movilidad y una lectura del juego que le permite encontrar espacios y generar oportunidades para sus compañeros.

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El as de espadas sigue encendido en Colón

El nivel de Lago volvió a marcar diferencias. Cuando Colón necesitaba destrabar un encuentro importante lejos de Santa Fe, el atacante apareció para romper el equilibrio y, más tarde, participar en la acción que aseguró la victoria. Su sociedad con el resto del equipo también resulta clave para un Sabalero que llega al tramo decisivo del campeonato con mejores sensaciones. La contundencia del extremo le permite a Colón contar con una referencia ofensiva capaz de resolver partidos y transformar buenas intenciones en resultados.

Lago marcó su primer gol de cabeza y lleva 15 en la temporada. El As de Colón. Prensa Colón

El triunfo en Bolívar tuvo un impacto directo en las aspiraciones de Colón. El quinto puesto ya está asegurado y el objetivo pasa por alcanzar el cuarto lugar, aunque la posibilidad de terminar tercero también permanece abierta si se combinan otros resultados. En ese escenario, contar con Lago en este nivel representa una noticia fundamental. Sus 15 goles y su capacidad para asistir lo convierten en una de las principales cartas del equipo de Iván Delfino para afrontar la definición.

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Colón ganó un partido que necesitaba y volvió a apoyarse en su futbolista más desequilibrante. Ignacio Lago fue determinante otra vez, marcó el rumbo y confirmó que atraviesa un momento de alto nivel. El Sabalero sig