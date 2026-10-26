Colón, pendiente de la lucha por el descenso para conocer el día de su último partido

El resultado de Defensores de Belgrano ante San Miguel puede ser determinante para establecer cuándo se disputará el último partido de Colón en la fase regular.

Colón ya piensa en el cierre de la fase regular de la Primera Nacional, aunque todavía no tiene certezas sobre cuándo jugará ante Defensores de Belgrano en el estadio Brigadier López. Después de la victoria por 2-0 frente a Ciudad de Bolívar, el presidente sabalero, José Alonso, señaló que el encuentro se disputaría el sábado 31 de octubre a las 18. Sin embargo, en la programación tentativa de la AFA aparecen como alternativas el domingo 1 o el lunes 2 de noviembre.

La fecha definitiva estará condicionada por la resolución de la pelea por la permanencia, en la que Defensores de Belgrano todavía puede quedar involucrado. El Dragón jugará este lunes, desde las 15.30, como local ante San Miguel, en un enfrentamiento directo que puede resultar determinante para sus aspiraciones de conservar la categoría. El resultado de ese compromiso será importante para establecer el escenario de la última jornada.

La permanencia puede modificar el calendario a Colón

Si Defensores de Belgrano consigue asegurar su permanencia, el encuentro ante Colón podría disputarse el domingo 1 de noviembre. En cambio, si el equipo de Núñez llega a la última fecha con posibilidades de descender, su partido podría trasladarse al lunes 2, junto con otros compromisos que involucran a equipos comprometidos con la lucha por evitar el descenso.

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En ese escenario, también podrían programarse para el lunes los cruces San Telmo-Central Norte, San Miguel-Deportivo Madryn y All Boys-Estudiantes de Buenos Aires. La intención sería que los equipos que todavía tengan en juego su continuidad en la categoría disputen sus respectivos encuentros en simultáneo, para preservar la equidad deportiva en una definición que puede resolverse por pocos puntos.

Por eso, el resultado de Defensores ante San Miguel será una referencia fundamental. El conjunto de Núñez ocupa el puesto 13, con 38 puntos, mientras que San Miguel está más comprometido, con 32. Entre ambos aparecen Central Norte, All Boys y San Telmo, con 35 unidades, y Acassuso, con 34, de acuerdo con la tabla suministrada. Los dos últimos perderán la categoría, por lo que cada resultado puede alterar el panorama.

Colón, atento a la programación y al Reducido

Mientras aguarda la confirmación oficial, Colón tiene otro objetivo deportivo por delante: cerrar la fase regular de la mejor manera posible y sostener su posición de cara al Reducido. El triunfo por 2-0 ante Ciudad de Bolívar, con goles de Ignacio Lago y Agustín Toledo, le permitió afirmarse en el quinto puesto y llegar fortalecido a la última presentación.

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El equipo sabalero recibirá a Defensores de Belgrano con la posibilidad de seguir escalando en la tabla, aunque también deberá estar atento a los resultados de sus competidores directos para conocer su ubicación definitiva y las condiciones con las que afrontará los cruces eliminatorios.

Por ahora, la referencia que brindó Alonso es el sábado 31 de octubre a las 18, pero la programación tentativa de la AFA mantiene abiertas las alternativas del domingo y el lunes. La definición del calendario dependerá, en buena medida, de cómo llegue Defensores de Belgrano a la última fecha y de si todavía necesita puntos para garantizar su permanencia.