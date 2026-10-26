Uno Santa Fe | Santa Fe | Assa

ASSA renueva equipos en la planta potabilizadora y vigila las tomas de agua de los ríos ante posibles contingencias por El Niño

Las intervenciones permitieron mejorar siete de los 20 filtros existentes y recuperar la histórica sala de filtros. Además, está prevista la incorporación de cinco bombas de gran potencia hacia fines de 2026.

26 de octubre 2026 · 15:35hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Se destinan más de 1.200 millones de pesos para optimizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio

gentileza

Se destinan más de 1.200 millones de pesos para optimizar la eficiencia operativa y la calidad del servicio

La planta potabilizadora de Santa Fe atraviesa un proceso de modernización que incluye obras de infraestructura, mejoras tecnológicas y renovación de equipamiento. Con una inversión provincial que supera los 1.200 millones de pesos, Aguas Santafesinas (ASSA) ejecuta intervenciones destinadas a mejorar la eficiencia operativa de las instalaciones y sostener la calidad del servicio.

Desde la planta se bombean a la red de distribución de la ciudad más de 180 millones de litros de agua por día. En ese contexto, los trabajos apuntan a actualizar sectores críticos y reemplazar sistemas que llevan más de tres décadas de funcionamiento continuo.

La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, destacó la importancia de las intervenciones y señaló: “Venimos haciendo un gran esfuerzo para modernizar nuestras instalaciones, profundizar la eficiencia operativa y, sobre todo, asegurar la calidad del servicio”.

En paralelo, los equipos técnicos concentran tareas en las tomas de captación de agua de los ríos Colastiné y Santa Fe, con el objetivo de garantizar la operatividad de la infraestructura ante posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

Se renuevan equipos con más de 30 años y se recupera la histórica sala de filtros.

Se renuevan equipos con más de 30 años y se recupera la histórica sala de filtros.

Mejoras en los filtros de la planta potabilizadora

Entre las principales intervenciones se encuentra la reforma de dos filtros, en los que se modificó el falso fondo, se amplió la superficie útil y se renovó el sistema de lavado. Según informó la empresa, estas mejoras permitieron alcanzar un ahorro de más de 270 millones de litros de agua por mes.

Los trabajos demandaron una inversión provincial superior a los 400 millones de pesos y permitieron completar las reformas en siete de los 20 filtros existentes en la planta. Además, está previsto intervenir otro filtro durante el próximo año, con el objetivo de incrementar la superficie filtrante hasta alcanzar una capacidad equivalente a la de dos filtros adicionales.

Las tareas buscan mejorar la eficiencia de una etapa fundamental del proceso de potabilización y optimizar el aprovechamiento de las instalaciones existentes.

Renovación de bombas y mejoras en el sistema de distribución

El plan de modernización también incluyó intervenciones en el sistema de bombeo. En la estación de rebombeo de la toma de Colastiné, se reemplazó una bomba reparada a nuevo para incrementar el caudal de agua entregado desde ese punto.

Asimismo, se sustituyó una de las bombas encargadas de transferir agua tratada desde la prerreserva de la planta hacia la reserva desde la que se abastece la distribución a la ciudad.

Estas acciones forman parte de la actualización de los equipos que intervienen en las distintas etapas del sistema de abastecimiento de agua potable en Santa Fe.

Recuperación de la histórica sala de filtros

Otro de los trabajos estuvo centrado en la recuperación edilicia de la histórica sala de filtros de la planta potabilizadora. La intervención demandó una inversión provincial de 139 millones de pesos y permitió solucionar filtraciones en la cubierta, renovar la instalación eléctrica y adecuar el espacio para nuevos usos.

El edificio, que tiene valor patrimonial y acumulaba más de tres décadas de funcionamiento continuo, fue acondicionado para transformarse en un salón de usos múltiples (SUM). El espacio estará destinado a recibir visitas escolares y realizar capacitaciones internas.

A las obras edilicias se sumaron mejoras en el entorno de la planta: se refaccionaron más de 300 metros del muro perimetral, se repararon veredas y se realizaron tareas de pintura institucional. Estas intervenciones representaron una inversión de 128 millones de pesos.

Incorporarán cinco nuevas bombas para renovar los equipos

Hacia el cierre de 2026, el programa de modernización prevé sumar cinco grandes bombas para renovar parte del parque de equipos de la planta, cuyos componentes actuales acumulan más de 30 años de servicio.

La adquisición de estas unidades de alta potencia demandó una inversión de 630 millones de pesos y forma parte de las medidas destinadas a actualizar la infraestructura de bombeo.

Por otra parte, ASSA adquirió ocho bombas nuevas y reparó otras 15 destinadas a las estaciones elevadoras de líquidos cloacales. Para estas tareas se asignaron 480 millones de pesos.

Finalmente, está prevista la incorporación de nuevos variadores de velocidad en la estación elevadora central. Esta tecnología permitirá optimizar el funcionamiento de los equipos y contribuir a mejorar la eficiencia energética de la empresa.

Assa obras planta potabilizadora Santa Fe
Noticias relacionadas
Santo Tomé. Vecinos exigen al municipio información clara sobre el traspaso del servicio de agua y cloacas a ASSA.

Santo Tomé: vecinos de Villa Luján siguen sin presión de agua y reclaman certezas al municipio por el traspaso a ASSA

Proponen canon. Buscan cobrar estacionamiento a funcionarios y concejales frente al municipio para financiar obras de movilidad urbana.

Proponen cobrar estacionamiento a funcionarios y concejales frente al municipio para financiar obras en veredas y rampas

Vecinos de Colastiné Sur. Reclaman obras urgentes ante la crecida del río Paraná y temen quedar aislados por el avance del agua.

Colastiné Sur: vecinos reclaman obras urgentes ante la crecida del río y temen quedar aislados

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto de firma del contrato para iniciar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe.

Pullaro sobre el tercer carril de la autopista Santa Fe-Rosario: "No podíamos tener las rutas como las dejaron"

Lo último

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

¿Vuelve el todos contra todos? El nuevo formato de Primera que asoma para 2027

¿Vuelve el todos contra todos? El nuevo formato de Primera que asoma para 2027

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Último Momento
Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

¿Vuelve el todos contra todos? El nuevo formato de Primera que asoma para 2027

¿Vuelve el todos contra todos? El nuevo formato de Primera que asoma para 2027

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Proponen cobrar estacionamiento a funcionarios y concejales frente al municipio para financiar obras en veredas y rampas

Proponen cobrar estacionamiento a funcionarios y concejales frente al municipio para financiar obras en veredas y rampas

Abuso sexual en la escuela Macagno: confirmaron los 9 años y medio de prisión al ex portero y la defensa busca revertir el fallo

Abuso sexual en la escuela Macagno: confirmaron los 9 años y medio de prisión al ex portero y la defensa busca revertir el fallo

Ovación
Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Miguel Del Sel renunció como vicepresidente de Unión

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

Unión necesita ganar y sus hinchas vuelven a copar las inmediaciones del 15 de Abril

Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

Lago, otra vez en modo figura para Colón: gol, asistencia y un nivel que no tiene techo

El terreno que Colón recuperó desde la llegada de Iván Delfino para avivar la ilusión

El terreno que Colón recuperó desde la llegada de Iván Delfino para avivar la ilusión

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

Policiales
Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

Alejandra: aprehendieron a un hombre investigado por tentativa de homicidio hiriendo de gravedad a una mujer

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

La Guardia: la Policía secuestró 370 metros de cables robados en un predio de acopio en la Bajada Distéfano

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Aprehendieron a dos hombres por tentativa de homicidio a balazos en un complejo de fútbol 5

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Cayó en Entre Ríos un hombre que sería el autor de una estafa de 400.000 dólares a una mujer de 75 años en Avellaneda

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Barrio Sargento Cabral: aprehendieron a un prestamista por amenazas y extorsión tras un préstamo de $300.000

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Santo Tomé: chocaron cuatro camiones y dos camionetas sobre la autopista Rosario-Santa Fe

Escenario
U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

U2 agotó la preventa para sus dos shows en River en menos de dos horas: precios y cómo comprar entradas

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

Insert Festival revela su line up y posiciona a Santa Fe en el mapa de la música urbana

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

El Harlem Festival convocó a más de 40.000 personas en Santa Fe

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Santa Fe vivió dos jornadas inolvidables con el Harlem Festival 2026

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula