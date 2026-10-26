El terreno que Colón recuperó desde la llegada de Iván Delfino para avivar la ilusión

Colón sumó más del 50% de los puntos desde la llegada de Iván Delfino, con chances ahora de, incluso, ser tercero si se dan algunos resultados en la zona A

Colón empieza a encontrar motivos para ilusionarse. La victoria por 2-0 ante Ciudad de Bolívar en el estadio Municipal Eva Perón, significó mucho más que tres puntos: fue otra señal de crecimiento de un equipo que necesitaba responder fuera de Santa Fe y demostrar que estaba a la altura en la recta final de la Primera Nacional.

De la mano de Iván Delfino, el Sabalero consiguió 20 de los 36 puntos que disputó en 12 partidos. La cuenta arroja una efectividad del 55,6%, registro que refleja la recuperación del equipo y que le permitió volver a meterse de lleno en la pelea por escalar posiciones en la Zona A. El triunfo en Bolívar también extendió a seis la racha de partidos sin derrotas (tres victorias y tres empates). En un campeonato en el que cada resultado empieza a tener un peso determinante, Colón encontró regularidad y sumó puntos que hoy le permiten mirar la tabla con otra perspectiva.

• LEER MÁS: Colón empieza a mirar el Reducido: cómo cambiarían sus rivales según su posición final

Una prueba pendiente que Colón logró superar

La deuda como visitante era uno de los aspectos que el equipo debía resolver. Por eso, la victoria ante Ciudad de Bolívar tuvo un valor especial: no solo consiguió imponerse lejos de Santa Fe, sino que lo hizo con un 2-0 que respaldó el resultado con argumentos futbolísticos. Colón fue superior en varios rubros estadísticos, generó más situaciones y encontró en Ignacio Lago y Agustín Toledo a los protagonistas de los goles. La diferencia también se observó en los remates al arco, con siete intentos del Sabalero contra apenas uno del conjunto local.

• LEER MÁS: El dato que ilusiona a Colón y que refuerza su chapa de candidato en el Reducido

El quinto puesto, asegurado y con la mira más arriba

La victoria en Bolívar le permitió a Colón asegurarse el quinto puesto, sin embargo, el cuarto lugar aparece como la meta más cercana, aunque las posibilidades matemáticas también mantienen abierta la puerta para alcanzar el tercero, siempre que se den determinados resultados.

Delfino lleva una efectividad mayor al 50% en Colón UNO Santa Fe | José Busiemi

En ese escenario, cada unidad puede marcar la diferencia. Los 20 puntos obtenidos durante el ciclo de Delfino representan una base importante para afrontar la definición, mientras que la racha de seis encuentros sin caídas alimenta la confianza de un plantel que vuelve a encontrar motivos para creer.