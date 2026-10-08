El asesinato ocurrió en enero de 2016, en una vivienda en pleno centro de San Justo. El trabajo de la fiscal María Laura Urquiza y de los pesquisas de la PDI Región I, permitió avanzar sobre una hipótesis que podría conducir al esclarecimiento del homicidio.

Crimen de Roque Zanutigh en San Justo: un preso condenado por drogas sería la clave para esclarecer el asesinato

Entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I ejecutaron una serie de allanamientos en distintos barrios de San Justo , en el marco de la investigación por el crimen de Alberto Roque Ramón Zanutigh, el empresario de 70 años asesinado en su casa hace más de una década.

Como resultado de los procedimientos, fueron aprehendidas cuatro personas: dos hombres y dos mujeres . Además, un quinto hombre, que actualmente se preso en la cárcel federal de Coronda por otro delito, quedó vinculado a la investigación.

Los cuatro aprehendidos son familiares directos del interno de 50 años, quien cumple una condena por una infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

Durante los allanamientos fueron secuestrados estupefacientes fraccionados y acondicionados en dosis, un arma de fuego, cartuchos, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El crimen del empresario Roque Zanutigh

Roque Zanutigh vivía solo en el centro de San Justo. El lunes 25 de enero de 2016, uno o más delincuentes ingresaron a su vivienda con fines de robo.

El empresario fue atacado con un arma blanca y sus familiares lo encontraron debajo de la cama, con múltiples heridas que le provocaron la muerte. La vivienda estaba completamente revuelta.

Entre los elementos que faltaban se encontraban las llaves de su automóvil y una pequeña cartera de mano que Zanutigh llevaba habitualmente consigo.

Diez años de investigación y nuevas evidencias

La investigación del crimen fue llevada adelante inicialmente por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Jorge Nessier y Cristina Ferraro, quienes por entonces estaban al frente de la Fiscalía de Homicidios de Santa Fe.

Posteriormente, la causa pasó a la órbita del fiscal de San Justo Guillermo Persello y, actualmente, está a cargo de la fiscal de Delitos Complejos María Laura Urquiza.

Durante los últimos años, la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas a la investigación criminal, junto con el análisis de elementos probatorios reunidos desde el momento del homicidio, permitió realizar nuevos cruces investigativos.

Entre ellos se encuentran datos vinculados con la ubicación geográfica precisa, la relación entre tiempo y espacio y otros elementos que resultaron determinantes para reconstruir lo ocurrido.

A partir de ese trabajo, los investigadores pudieron avanzar sobre la presunta identidad de una persona vinculada con el crimen y posteriormente obtener elementos que permitieron confirmar esa línea investigativa.

Se trata de un hombre de algo más de 40 años que actualmente cumple una condena por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 en la cárcel federal de Coronda.

La recompensa de $16 millones

El 7 de septiembre pasado, el Gobierno de Santa Fe ofreció una recompensa de 16 millones de pesos para quienes aportaran información útil que permitiera identificar al autor o a los autores del asesinato de Zanutigh.

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La medida contempló la reserva de identidad para quienes brindaran información, antes, durante y después del proceso judicial.

Según surge de la investigación, la recompensa permitió acceder a datos que permanecían en la memoria de distintas personas. Esa información fue posteriormente analizada y cruzada con herramientas tecnológicas y con otros elementos incorporados a la causa.

De esta manera, lo que inicialmente eran indicios pudo ser integrado en una reconstrucción investigativa que permitió otorgar mayor precisión y consistencia a la hipótesis sobre el crimen.

La hipótesis: Zanutigh habría reconocido al ladrón

Una de las hipótesis que maneja la investigación sostiene que Roque Zanutigh habría reconocido al delincuente que ingresó a su vivienda para robar, y que ese reconocimiento podría haber sido el motivo por el cual terminó siendo asesinado.

La posibilidad de que el homicidio haya sido cometido para procurar la impunidad del robo será uno de los aspectos centrales de la investigación que deberá exponer la fiscal María Laura Urquiza durante la audiencia imputativa.

La hipótesis podría encuadrar el hecho bajo la figura de homicidio en ocasión de robo, aunque la calificación legal definitiva dependerá del avance de la investigación y de los elementos que sean presentados ante la Justicia.

La situación de los cinco investigados

Tras los allanamientos, los pesquisas de la PDI Región I comunicaron las novedades a la Jefatura de la fuerza, que a su vez informó a la fiscal María Laura Urquiza.

La representante del MPA dispuso que las cuatro personas aprehendidas permanezcan privadas de su libertad, sean trasladadas para la correspondiente revisión médica en Medicina Legal, identificadas y alojadas en dependencias policiales de Orden Público.

En tanto, el hombre que se encuentra detenido en la cárcel federal de Coronda quedó formalmente vinculado a la investigación.

La causa continúa bajo la dirección de la fiscal Urquiza y la atribución delictiva provisoria para los cuatro aprehendidos quedó establecida, en esta etapa, como homicidio en ocasión de robo.