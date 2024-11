Cuál es la situación del conductor que provocó el doble homicidio en la Costanera: las claves de la investigación

El conductor del vehículo involucrado, un Volkswagen Bora negro, fue identificado como V. G., de 21 años, quien iba acompañado por T. A. B., de 19. Ambos fueron interceptados y aprehendidos por efectivos de la Policía de Acción Táctica (PAT) en la intersección de avenida Almirante Brown y calle Llerena, cuando intentaban huir del lugar del siniestro.

Detención del conductor y su acompañante

El automóvil presentaba severos daños, incluido el parabrisas completamente destrozado, evidencia del violento impacto que causó la tragedia. Según informó la fiscal Rosana Marcolín, los ocupantes del vehículo fueron sometidos a las pericias correspondientes, aunque solo el conductor permanece detenido por este caso de doble homicidio culposo.

Investigación en curso y primeras dudas

La fiscal Rosana Marcolín, del Ministerio Público de la Acusación, confirmó la realización de una serie de peritajes para determinar las circunstancias del hecho.

Además del VW Bora, otros dos vehículos fueron secuestrados en el marco de la investigación: un Chevrolet Agile y un Renault Logan gris, para la constatación de daños, ya que estaban estacionados en las inmediaciones de dónde sucedió el siniestro y sufrieron el impacto por parte de las víctimas, no porque hayan participado de una picada.

"Estamos recién iniciando la investigación y hay muchas cosas que están en duda, por eso me aproximé al lugar del hecho", señaló Marcolín, quien destacó que aún no tuvo acceso al informe del equipo criminalístico. Los relevamientos planimétricos y fotográficos serán claves para determinar dónde ocurrió exactamente el impacto, que se ubica entre las calles Huergo y Ruperto Godoy, en sentido sur-norte.

Testimonios y versiones contradictorias

Marcolín confirmó que hay un solo detenido, el conductor del Bora, y desestimó que su acompañante esté aprehendido. En cuanto a las versiones sobre un intento de "linchamiento" a los ocupantes del vehículo, explicó que estas no constan formalmente en el sumario policial, pero no descarta pedir la colaboración voluntaria de testigos para esclarecer ese aspecto.

"Al momento de arribar al lugar, había mucha gente y varias versiones de lo sucedido. Será clave depurar esa información con los testimonios y las imágenes de videovigilancia", agregó.

Velocidad y mecánica del impacto

Aunque todavía no se determinó la velocidad a la que circulaba el conductor del Bora, Marcolín adelantó que el impacto fue significativo. "Incluso a una velocidad de 60 km/h, si no se accionan los frenos, las consecuencias pueden ser graves. Por ahora no podemos confirmar la velocidad exacta", explicó.

Sobre los próximos pasos legales, la fiscal explicó que, al estar en las primeras etapas de la investigación y con algunas inconsistencias en los informes iniciales, se evaluará cuándo realizar la audiencia imputativa. "Queremos tener más certezas antes de avanzar formalmente", aseguró.

El futuro del niño sobreviviente

El pequeño de 11 años, único sobreviviente de la tragedia, no sufrió lesiones físicas y fue puesto bajo la guarda de un familiar. La fiscal informó que está trabajando para contactarse con esta persona y garantizar el bienestar del menor mientras avanza la causa.

