Cuatro mujeres y un hombre murieron tras chocar de frente en la ruta 90, en el sur de la provincia de Santa Fe

El siniestro ocurrió este viernes de madrugada a la altura de Alcorta, en el kilómetro 86/800. Tres vehículos participaron del impacto, que dejó un saldo de cinco víctimas fatales y dos personas ilesas

28 de noviembre 2025 · 09:02hs
La ruta 90 volvió a ser escenario de una tragedia vial. En la madrugada de este viernes, un choque frontal entre tres vehículos dejó cinco personas fallecidas y otras dos ilesas, en un siniestro ocurrido a la altura del kilómetro 86/800, en el sur de la provincia de Santa Fe.

Aunque las causas aún se investigan, se confirmó que en el hecho estuvo involucrado un Ford Focus, conducido por un hombre mayor de edad oriundo de Alcorta. Tras el violento impacto, el conductor murió en el acto y quedó atrapado dentro del habitáculo.

El segundo vehículo, un Volkswagen Gol, transportaba a cuatro mujeres, todas mayores de edad y oriundas de Máximo Paz. Tres de ellas perdieron la vida en el lugar, mientras que la cuarta fue trasladada de urgencia al Samco local. Sin embargo, falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

El tercer automóvil involucrado fue una Ford Ecosport, en la que viajaban dos personas. El vehículo impactó contra las autopartes que habían quedado esparcidas sobre la cinta asfáltica tras el choque inicial. Ninguno de sus ocupantes sufrió lesiones.

Atrapadas

Las tareas en el lugar se extendieron durante varias horas. Bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para extraer a las víctimas atrapadas en los distintos habitáculos. La calzada permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 6 de la mañana, mientras trabajaban cuatro dotaciones de Bomberos Voluntarios de Alcorta, personal policial, Policía Científica y el médico policial.

El operativo estuvo bajo la coordinación del Comandante General Sergio Cirucich, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Alcorta. Las investigaciones continúan para determinar las causas del accidente.

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

