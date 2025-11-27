Uno Santa Fe | Policiales | balacera

Tremenda balacera en barrio Centenario: detuvieron a un sospechoso con una pistola calibre 9 milímetros

El procedimiento fue a raíz de un llamado a la Central de Emergencias 911 en el que vecinos denunciaban disparos de arma de fuego en la manzana 11 del Fonavi Centenario de Santa Fe.

27 de noviembre 2025 · 19:44hs
La Policía de la Provincia detuvo a un individuo por una balacera denunciada por vecinos en barrio Centenario.

La Policía de la Provincia de Santa Fe, este jueves al mediodía, llevó a cabo un procedimiento en barrio Centenario tras una brutal balacera denunciada por los vecinos, en el marco de una investigación por un hecho caratulado “abuso de arma”.

La investigación se inició por los llamados al 911 de diversos vecinos por disparos de arma de fuego en el barrio. Al concurrir al lugar, los efectivos lograron individualizar el domicilio del presunto autor del hecho. Tras asegurar el perímetro, se solicitó la correspondiente orden de allanamiento.

Con el oficio judicial y con la colaboración de personal de CGI, se realizó un allanamiento en Manzana 11, Escalera 11, del mismo barrio. La policía aprehendió al principal sospechoso y el secuestro de una pistola calibre 9 mm, presuntamente utilizada en el hecho investigado.

La Fiscalía interviniente, a cargo de la Dra. Peresin, continúa con las diligencias procesales correspondientes.

Tensi&oacute;n en el Fonavi San Jer&oacute;nimo: denunci&oacute; una golpiza y al mismo tiempo se registr&oacute; una balacera

Tensión en el Fonavi San Jerónimo: denunció una golpiza y al mismo tiempo se registró una balacera

Tensión en barrio Centenario

Una mujer de 28 años denunció este mediodía en la Subcomisaría 1° del barrio Centenario haber sido víctima de violencia de género. En la sede policial, exhibió lesiones visibles compatibles con una paliza e identificó al agresor

Mientras la mujer realizaba la denuncia, vecinos del sector reportaron a la central 911 una balacera contra el frente de una vivienda cercana. Minutos más tarde, personal policial arribó al lugar y detuvo a un sospechoso que podría estar vinculados a ese episodio de violencia.

