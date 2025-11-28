Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

La PFA ejecutó procedimientos en 72 horas en Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe, donde fueron retenidos lotes de ampollas contaminadas

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un operativo de alto impacto sanitario y judicial en cuatro provincias, entre ellas Santa Fe , en el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado” . La acción simultánea —ordenada con un plazo máximo de 72 horas— permitió secuestrar miles de ampollas adulteradas que habían sido distribuidas en centros médicos y droguerías de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.

La investigación, considerada una de las más graves en materia de salud pública en los últimos años, abarca 173 muertes bajo análisis que podrían estar vinculadas al uso de fentanilo contaminado con carga microbiológica .

Santa Fe bajo la lupa: allanamientos y secuestro de ampollas

En el territorio santafesino, las delegaciones locales de la Policía Federal llevaron adelante allanamientos e inspecciones en droguerías, clínicas y establecimientos de salud identificados en la cadena de distribución. Allí se notificó a los responsables, se labraron actas de depósito judicial y se procedió al secuestro y traslado de las ampollas contaminadas para su resguardo en dependencias de la ANMAT.

Según fuentes oficiales, la provincia forma parte del grupo de 40 establecimientos del país que habían recibido partidas adulteradas, motivo por el cual se avanzó con medidas urgentes para detener su circulación.

image

El origen de la investigación: 58 muertes iniciales y la denuncia de ANMAT

La causa se inició tras el reporte de 58 fallecimientos ocurridos luego de la aplicación de fentanilo alterado. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó irregularidades en los insumos y radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, señalando como posibles responsables a proveedores farmacéuticos.

A partir de allí, la Policía Federal comenzó un trabajo de rastreo y control de lotes en todo el país.

Intervención judicial y laboratorios investigados

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, con intervención de la Secretaría N.º 8, conducida por Ramiro Riera.

En coordinación con la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación y con ANMAT, los investigadores realizaron tareas de campo que permitieron identificar a dos laboratorios como principales proveedores del fentanilo adulterado.

Durante la pesquisa se relevaron 187 droguerías, sanatorios y clínicas, de las cuales 40 habían recibido partidas contaminadas, entre ellas establecimientos de Santa Fe.

Los lotes secuestrados y el procedimiento federal

Tras la notificación a cada establecimiento involucrado, las delegaciones provinciales de la PFA resguardaron los lotes mediante actas judiciales y luego ejecutaron el secuestro, traslado y almacenamiento de las ampollas en la ANMAT para su análisis y preservación como prueba.

173 muertes bajo investigación

La causa, que aún continúa en etapa de instrucción, investiga 173 muertes que podrían estar relacionadas con la administración de las ampollas adulteradas. La magnitud del expediente, tanto por la cantidad de víctimas como por su impacto sanitario, lo convierte en uno de los eventos más graves registrados en el país en materia de salud pública.

Todo el material incautado quedó a disposición del juez en el marco del expediente conocido como “Fentanilo adulterado”.