Uno Santa Fe | Policiales | Federal

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

La PFA ejecutó procedimientos en 72 horas en Buenos Aires, Córdoba, Formosa y Santa Fe, donde fueron retenidos lotes de ampollas contaminadas

Juan Trento

Por Juan Trento

28 de noviembre 2025 · 10:06hs
Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

La Policía Federal Argentina (PFA) realizó un operativo de alto impacto sanitario y judicial en cuatro provincias, entre ellas Santa Fe, en el marco del “Plan de Recupero Judicial del Fentanilo Contaminado”. La acción simultánea —ordenada con un plazo máximo de 72 horas— permitió secuestrar miles de ampollas adulteradas que habían sido distribuidas en centros médicos y droguerías de Buenos Aires, Formosa, Córdoba y Santa Fe.

La investigación, considerada una de las más graves en materia de salud pública en los últimos años, abarca 173 muertes bajo análisis que podrían estar vinculadas al uso de fentanilo contaminado con carga microbiológica.

Santa Fe bajo la lupa: allanamientos y secuestro de ampollas

En el territorio santafesino, las delegaciones locales de la Policía Federal llevaron adelante allanamientos e inspecciones en droguerías, clínicas y establecimientos de salud identificados en la cadena de distribución. Allí se notificó a los responsables, se labraron actas de depósito judicial y se procedió al secuestro y traslado de las ampollas contaminadas para su resguardo en dependencias de la ANMAT.

Según fuentes oficiales, la provincia forma parte del grupo de 40 establecimientos del país que habían recibido partidas adulteradas, motivo por el cual se avanzó con medidas urgentes para detener su circulación.

image

El origen de la investigación: 58 muertes iniciales y la denuncia de ANMAT

La causa se inició tras el reporte de 58 fallecimientos ocurridos luego de la aplicación de fentanilo alterado. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó irregularidades en los insumos y radicó una denuncia ante la División Delitos contra la Salud Pública de la PFA, señalando como posibles responsables a proveedores farmacéuticos.

A partir de allí, la Policía Federal comenzó un trabajo de rastreo y control de lotes en todo el país.

Intervención judicial y laboratorios investigados

El caso quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak, con intervención de la Secretaría N.º 8, conducida por Ramiro Riera.

En coordinación con la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio de Seguridad de la Nación y con ANMAT, los investigadores realizaron tareas de campo que permitieron identificar a dos laboratorios como principales proveedores del fentanilo adulterado.

Durante la pesquisa se relevaron 187 droguerías, sanatorios y clínicas, de las cuales 40 habían recibido partidas contaminadas, entre ellas establecimientos de Santa Fe.

Los lotes secuestrados y el procedimiento federal

Tras la notificación a cada establecimiento involucrado, las delegaciones provinciales de la PFA resguardaron los lotes mediante actas judiciales y luego ejecutaron el secuestro, traslado y almacenamiento de las ampollas en la ANMAT para su análisis y preservación como prueba.

173 muertes bajo investigación

La causa, que aún continúa en etapa de instrucción, investiga 173 muertes que podrían estar relacionadas con la administración de las ampollas adulteradas. La magnitud del expediente, tanto por la cantidad de víctimas como por su impacto sanitario, lo convierte en uno de los eventos más graves registrados en el país en materia de salud pública.

Todo el material incautado quedó a disposición del juez en el marco del expediente conocido como “Fentanilo adulterado”.

Federal Santa Fe fentanilo
Noticias relacionadas
santo tome: un hombre de 28 anos murio tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

tension en el fonavi san jeronimo: denuncio una golpiza y al mismo tiempo se registro una balacera

Tensión en el Fonavi San Jerónimo: denunció una golpiza y al mismo tiempo se registró una balacera

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

La PDI detuvo a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Lo último

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Último Momento
Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Hospital Regional de Rafaela: se acerca la inauguración del efector de mayor complejidad de la provincia

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

Colón volvió a entrenar después de cuatro días de paro por falta de pago, pero sin los referentes

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

¿Cuánto dinero debería cobrar Unión por la salida de Jerónimo Domina?

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Operativo federal por fentanilo adulterado: Santa Fe, entre las provincias allanadas

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Cronograma de pago de haberes de noviembre para trabajadores estatales

Ovación
Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Chiquito Vergara y un duro desafío internacional en Lituania

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se diagramó la disputa de la final del Clausura Norberto Serenotti

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Se confirmó la nómina de participantes de la Santa Fe-Coronda para aficionados

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

Santa Fe tiene plantel definido para el Seven de la República

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

La Princesita Bermúdez fue elegida la mejor deportista de Santa Fe

Policiales
Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

Maldad infinita en barrio Roma: un hombre operado de la cadera fue asaltado, le robaron las muletas y lo golpearon brutalmente

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que quería matarse

San Javier: se estrelló a toda velocidad contra una garita de colectivo y su hermano afirmó que "quería matarse"

La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL