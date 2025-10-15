Uno Santa Fe | Santa Fe | médico

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

La Justicia ordenó la prisión preventiva del segundo acusado y continúa la investigación para localizar al prófugo y avanzar con la imputación del hombre que reside en el extranjero. Los imputados habrían exigido 100.000 dólares mediante amenazas a la víctima y su familia

15 de octubre 2025 · 15:34hs
Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Un hombre de 50 años, cuyas iniciales son R.E.L., quedó en prisión preventiva tras ser acusado de participar en una extorsión contra un médico y empresario de la ciudad de Santa Fe.

La resolución fue dictada por el juez Pablo Spekuljak, a pedido de la fiscal María Laura Urquiza, durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

“Aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado consideró que eran insuficientes para mitigar los peligros procesales e hizo lugar a nuestro pedido”, explicó la fiscal Urquiza, quien está a cargo de la investigación penal.

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Con esta medida, ya son dos los hombres detenidos por el caso. El primero había sido imputado y privado de su libertad el martes, mientras que otros dos sospechosos fueron identificados: uno de ellos está prófugo y el otro reside en un país limítrofe, donde ya se iniciaron los trámites para su imputación.

Las amenazas y el plan delictivo

De acuerdo con la investigación, entre el 1 y el 10 de octubre, R.E.L. y otras tres personas intimidaron al médico y a su familia, amenazándolos con causarles daño físico si no accedían a sus exigencias.

“Los cuatro hombres actuaron en base a un plan delictivo común y con una clara distribución de roles”, detalló Urquiza.

Según la fiscal, los acusados se comunicaban con la víctima a través de WhatsApp, donde le manifestaban conocer los movimientos y rutinas de su familia y le exigían la entrega de 100.000 dólares.

Engaños, deudas y vulnerabilidad: prisión preventiva para el camillero acusado de estafas por 70 millones de pesos

La funcionaria precisó que el hombre que hoy quedó detenido y otro de los implicados —que vive en el extranjero— proveían información personal y sensible sobre la víctima y su entorno.

“Luego, los otros dos hombres utilizaban esos datos para realizar las amenazas y ejecutar el plan”, agregó Urquiza.

Incluso, los imputados se presentaron en uno de los locales comerciales de la esposa del médico, con el fin de obtener un beneficio económico indebido.

La causa

El imputado R.E.L. fue acusado como coautor del delito de extorsión, cometido en perjuicio del médico santafesino.

Por su parte, el hombre detenido el martes —G.S.P.— enfrenta la misma calificación penal, además de ser investigado por amenazas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

La investigación continúa en curso para dar con el sospechoso prófugo y avanzar en la imputación del cuarto integrante de la banda.

médico Santa Fe extorsión
Noticias relacionadas
Tejeda, sobre la situación social: Reconocemos la realidad que atraviesa el país y nuestra provincia no está exenta

La situación social en Santa Fe: "Reconocemos la realidad que atraviesa el país y nuestra provincia no está exenta"

Agustín Pellegrini, candidato a diputado nacional por Santa Fe por LLA

Agustín Pellegrini, candidato de LLA para diputado nacional: "El 26 de octubre es Libertad o Comunismo"

Octubre rosa para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama

Prevención del cáncer de mama: se harán mamografías y controles ginecológicos gratuitos durante todo el mes

criticas tras la media sancion para que se dicte educacion financiera en las escuelas de santa fe

Críticas tras la media sanción para que se dicte educación financiera en las escuelas de Santa Fe

Lo último

Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s40.000 millones

Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s40.000 millones

River se pone alerta: Totteham estaría tras los pasos del defensor Lautaro Rivero

River se pone alerta: Totteham estaría tras los pasos del defensor Lautaro Rivero

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Último Momento
Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s40.000 millones

Estados Unidos volvió a comprar pesos y anunció que el salvataje a la Argentina ascendería a u$s40.000 millones

River se pone alerta: Totteham estaría tras los pasos del defensor Lautaro Rivero

River se pone alerta: Totteham estaría tras los pasos del defensor Lautaro Rivero

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

La lista de los máximos goleadores de la Selección tras el doblete de Lautaro Martínez

La lista de los máximos goleadores de la Selección tras el doblete de Lautaro Martínez

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Ovación
Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

Pese al bajón, Unión está en el podio del ranking Fair Play del Clausura

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

No rindió, Colón busca rescindir y ya lo pretendería Quilmes para el 2026

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Unión, alerta ante el interés de un equipo chino por una de sus joyas

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

Colón (SJ) goleó a Unión y es puntero del Clausura de Liga Santafesina

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

La Sub 20 buscará ante Colombia meterse en la final del Mundial de Chile

Policiales
Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Murió un motociclista al chocar con un camión en la esquina de Peñaloza y Alberti

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Detuvieron a un hombre de 43 años con un arma de guerra cargada con cinco balas en bulevar Pellegrini y 25 de Mayo

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

An Espil & Cirilo Fernández llegan a HUB con toda la sensibilidad del jazz, pop y r&b

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando El Desvelo

Últimas entradas: El Cumbión de la Delio Valdez llega a HUB con toda su fiesta presentando "El Desvelo"

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco En la Radio junto a todos sus éxitos

Los Rancheros llegan a Santa Fe presentando su último disco "En la Radio" junto a todos sus éxitos