La Justicia ordenó la prisión preventiva del segundo acusado y continúa la investigación para localizar al prófugo y avanzar con la imputación del hombre que reside en el extranjero. Los imputados habrían exigido 100.000 dólares mediante amenazas a la víctima y su familia

Millonaria extorsión a un médico y empresario de Santa Fe: dos detenidos, un prófugo y otro investigado fuera del país

Un hombre de 50 años , cuyas iniciales son R.E.L. , quedó en prisión preventiva tras ser acusado de participar en una extorsión contra un médico y empresario de la ciudad de Santa Fe .

La resolución fue dictada por el juez Pablo Spekuljak , a pedido de la fiscal María Laura Urquiza , durante una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial.

“Aunque la Defensa propuso medidas alternativas, el magistrado consideró que eran insuficientes para mitigar los peligros procesales e hizo lugar a nuestro pedido”, explicó la fiscal Urquiza, quien está a cargo de la investigación penal.

Prisión preventiva para el hombre que extorsionó a un médico en Santa Fe y le exigía 100.000 dólares

Con esta medida, ya son dos los hombres detenidos por el caso. El primero había sido imputado y privado de su libertad el martes, mientras que otros dos sospechosos fueron identificados: uno de ellos está prófugo y el otro reside en un país limítrofe, donde ya se iniciaron los trámites para su imputación.

Las amenazas y el plan delictivo

De acuerdo con la investigación, entre el 1 y el 10 de octubre, R.E.L. y otras tres personas intimidaron al médico y a su familia, amenazándolos con causarles daño físico si no accedían a sus exigencias.

“Los cuatro hombres actuaron en base a un plan delictivo común y con una clara distribución de roles”, detalló Urquiza.

Según la fiscal, los acusados se comunicaban con la víctima a través de WhatsApp, donde le manifestaban conocer los movimientos y rutinas de su familia y le exigían la entrega de 100.000 dólares.

La funcionaria precisó que el hombre que hoy quedó detenido y otro de los implicados —que vive en el extranjero— proveían información personal y sensible sobre la víctima y su entorno.

“Luego, los otros dos hombres utilizaban esos datos para realizar las amenazas y ejecutar el plan”, agregó Urquiza.

Incluso, los imputados se presentaron en uno de los locales comerciales de la esposa del médico, con el fin de obtener un beneficio económico indebido.

La causa

El imputado R.E.L. fue acusado como coautor del delito de extorsión, cometido en perjuicio del médico santafesino.

Por su parte, el hombre detenido el martes —G.S.P.— enfrenta la misma calificación penal, además de ser investigado por amenazas y tenencia indebida de arma de fuego de uso civil.

La investigación continúa en curso para dar con el sospechoso prófugo y avanzar en la imputación del cuarto integrante de la banda.