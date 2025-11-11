Uno Santa Fe | Unión | Unión

A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Resta una fecha para el final de la fase regular del Torneo Clausura y se empiezan a vislumbrar los cruces. A quién enfrentaría Unión.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 07:45hs
A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Prensa Unión

El Torneo Clausura 2025 entra en su tramo decisivo y Unión ya se ganó un lugar entre los protagonistas. Con una fecha por disputarse, el equipo de Leonardo Madelón aseguró su clasificación a los octavos de final y, de mantenerse la tabla actual, enfrentaría a Talleres de Córdoba en una llave que promete emociones fuertes.

LEER MÁS: Unión, atento a la confirmación del día y la hora para visitar a Belgrano en la última fecha

El Tatengue, que ocupa el segundo puesto de la Zona A, volvió a encontrar solidez en el momento justo y llega al cierre de la fase regular con confianza. Su regularidad a lo largo del torneo y el repunte en los últimos partidos le permiten soñar con una postemporada que podría tenerlo como protagonista.

Los cruces que tendría el Clausura

Según el cuadro parcial de cruces, los enfrentamientos de octavos quedarían de la siguiente manera: Boca (1° A) vs. San Martín de San Juan (8° B) o Sarmiento (si los sanjuaninos descienden); Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A); Riestra (2° B) vs. Argentinos (7° A); Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B); Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A); Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B); Unión (2° A) vs. Talleres (7° B); y Lanús (3° B) vs. Racing (6° A).

En la Zona A, los clasificados momentáneamente son Boca, Unión, Central Córdoba, Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos y Estudiantes. Banfield, Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán aún conservan chances matemáticas de ingresar. En la B, Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo ya tienen su pasaje asegurado, mientras que River, Talleres y San Martín (SJ) completan el cuadro actual.

El reglamento para los playoffs del Clausura

Los playoffs se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado, tanto en octavos, cuartos y semifinales, mientras que la final se disputará en sede neutral. En caso de empate en el tiempo regular, habrá tiempo extra y, si persiste la igualdad, definición por penales.

LEER MÁS: Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Con la clasificación en el bolsillo y el horizonte claro, Unión se ilusiona con seguir avanzando en el Clausura. Su presente lo respalda y su objetivo está cada vez más cerca: ser protagonista en la lucha por el título.

Unión playoffs Clausura
Noticias relacionadas
union hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

Unión hizo historia al meterse por primera vez en los playoffs en el formato de copa

la reaccion de los hinchas de union por el empate ante barracas en santa fe

La reacción de los hinchas de Unión por el empate ante Barracas en Santa Fe

union, en zona de privilegio: asi quedarian hoy los cruces de playoffs del clausura 2025

Unión, en zona de privilegio: así quedarían hoy los cruces de playoffs del Clausura 2025

al union de madelon, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Al Unión de Madelón, ¿le conviene arrancar como local o visitante los playoffs?

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"