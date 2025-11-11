A quién enfrentaría Unión en el inicio de los playoffs del Clausura

Resta una fecha para el final de la fase regular del Torneo Clausura y se empiezan a vislumbrar los cruces. A quién enfrentaría Unión.

El Torneo Clausura 2025 entra en su tramo decisivo y Unión ya se ganó un lugar entre los protagonistas. Con una fecha por disputarse, el equipo de Leonardo Madelón aseguró su clasificación a los octavos de final y, de mantenerse la tabla actual, enfrentaría a Talleres de Córdoba en una llave que promete emociones fuertes.

El Tatengue, que ocupa el segundo puesto de la Zona A, volvió a encontrar solidez en el momento justo y llega al cierre de la fase regular con confianza. Su regularidad a lo largo del torneo y el repunte en los últimos partidos le permiten soñar con una postemporada que podría tenerlo como protagonista.

Los cruces que tendría el Clausura

Según el cuadro parcial de cruces, los enfrentamientos de octavos quedarían de la siguiente manera: Boca (1° A) vs. San Martín de San Juan (8° B) o Sarmiento (si los sanjuaninos descienden); Vélez (4° B) vs. Barracas Central (5° A); Riestra (2° B) vs. Argentinos (7° A); Central Córdoba (3° A) vs. River (6° B); Rosario Central (1° B) vs. Estudiantes (8° A); Tigre (4° A) vs. San Lorenzo (5° B); Unión (2° A) vs. Talleres (7° B); y Lanús (3° B) vs. Racing (6° A).

En la Zona A, los clasificados momentáneamente son Boca, Unión, Central Córdoba, Tigre, Barracas Central, Racing, Argentinos y Estudiantes. Banfield, Belgrano, Defensa y Justicia y Huracán aún conservan chances matemáticas de ingresar. En la B, Rosario Central, Deportivo Riestra, Lanús, Vélez y San Lorenzo ya tienen su pasaje asegurado, mientras que River, Talleres y San Martín (SJ) completan el cuadro actual.

El reglamento para los playoffs del Clausura

Los playoffs se jugarán a partido único en el estadio del mejor ubicado, tanto en octavos, cuartos y semifinales, mientras que la final se disputará en sede neutral. En caso de empate en el tiempo regular, habrá tiempo extra y, si persiste la igualdad, definición por penales.

Con la clasificación en el bolsillo y el horizonte claro, Unión se ilusiona con seguir avanzando en el Clausura. Su presente lo respalda y su objetivo está cada vez más cerca: ser protagonista en la lucha por el título.