Detuvieron a seis vendedores de drogas en los barrios Guadalupe Oeste y Nueva Pompeya de Santa Fe

Durante estos operativos se logró la captura de los principales seis sospechosos, incluyendo dos mujeres y cuatro hombres.

Además, se incautaron más de 150 gramos de cocaína, tabletas, computadoras portátiles, más de un millón de pesos en efectivo y una máquina contadora de billetes.

Ley aplicable

Desde el 27 de diciembre de 2023, la ley provincial N° 14.239 entró en vigor, marcando la desfederalización del microtráfico en el territorio santafesino.

Esta normativa aborda específicamente la comercialización en pequeñas cantidades de drogas fraccionadas destinadas para la venta y consumo, conocida comúnmente como venta barrial de drogas.

En respuesta a esta problemática, la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación ha orientado una política criminal enfocada en desarticular estas redes.

Desde entonces, las cinco fiscalías regionales junto con las fiscalías temáticas han emprendido un trabajo de campo policial dedicado a la investigación de esta actividad delictiva, que representa el último eslabón en la cadena de distribución de estupefacientes, culminando en la venta directa a los consumidores.

Aprehendidos y elementos secuestrados

Este complejo procedimiento policial y judicial, que incluyó seis allanamientos simultáneos, resultó en la aprehensión de los seis principales involucrados: dos mujeres identificadas como R. S. R. y R. M. V. L., y cuatro hombres que son familiares entre sí, identificados como M. A. C., M. C., F. C. y F. F. C.

Durante los operativos se confiscaron elementos probatorios clave del delito investigado, incluyendo 157 gramos de cocaína fraccionada, una contadora de billetes, más de un millón doscientos mil pesos en efectivo, una motocicleta Honda modelo Tornado, además de dos tablets y una computadora portátil.

Se informó oficialmente sobre la realización de los seis allanamientos simultáneos a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI). Posteriormente, la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, ordenó que todos los individuos aprehendidos permanezcan bajo arresto, sean debidamente identificados y se les impute conforme a la ley provincial N° 14.239, que trata sobre la Desfederalización del microtráfico en el territorio santafesino.