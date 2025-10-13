Uno Santa Fe | Santa Fe | Nation

Grupo Nation lanzó las versiones XTR del C3 y Aircross y el nuevo Basalt Dark Edition de Citroën

Las nuevas propuestas de la marca francesa combinan confort, robustez y espíritu aventurero, con opciones de diseño urbano y deportivo.

13 de octubre 2025 · 11:10hs
Citroën presentó en las concesionarias del Grupo Nation sus más recientes lanzamientos para el mercado argentino: las versiones XTR del C3 y Aircross, junto con el sofisticado Basalt Dark Edition, un SUV que se destaca por su diseño elegante, equipamiento tecnológico y estilo distintivo.

Citroën XTR
C3 y Aircross XTR: espíritu aventurero con confort urbano

Los nuevos C3 XTR y Aircross XTR (5 asientos) recuperan el sello “eXTReme”, que marcó tendencia en los años 2000 dentro del ADN Citroën. Estas versiones fueron pensadas para quienes buscan un vehículo versátil, robusto y cómodo tanto para la ciudad como para los viajes.

El diseño exterior incorpora detalles en light green, grilla y retrovisores oscurecidos, y llantas de 15” en el C3 y 17” en el Aircross, este último con neumáticos mixtos Pirelli Scorpion. Los colores disponibles son Gris Artense, Blanco Banquise bitono negro y Negro Perla Nera.

El interior ofrece tapizados exclusivos con costuras verdes, un ambiente oscuro y materiales suaves al tacto. En el apartado tecnológico, ambos modelos incluyen el sistema multimedia Citroën Connect con pantalla táctil de 10,25”, conectividad Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, y varios puertos USB.

En cuanto a motorización, el C3 XTR equipa un VTi 1.6 de 115 CV con caja automática de 6 velocidades, mientras que el Aircross XTR suma un Turbo 200 de 120 CV con transmisión CVT de 7 marchas simuladas y modo Sport.

Citroën XTR 2
Basalt Dark Edition: el SUV más sofisticado de la gama

El nuevo Citroën Basalt Dark Edition se presenta como la versión más equipada del SUV compacto de la marca. Con un look deportivo y urbano, luce llantas negras de 16”, emblemas oscurecidos, umbrales personalizados y un alerón con detalles en “André Red”.

Entre sus colores disponibles se destaca el Sting Gray con techo negro —exclusivo de esta versión—, además de Negro Perla Nera, Gris Grafito y Gris Artense, siempre en configuración bitono.

El interior ofrece una cabina full black con costuras rojas, pedales deportivos, apoyabrazos tapizados y materiales de alta calidad. En equipamiento tecnológico, se suma la pantalla táctil de 10,25”, sistema Citroën Connect con seis parlantes y conectividad total mediante puertos USB y Android Auto/CarPlay.

El motor Turbo 200 (200 Nm) con tecnología MultiAir III, asociado a una caja CVT de 7 marchas simuladas y tres modos de conducción, garantiza un rendimiento ágil y eficiente, con una aceleración de 0 a 100 km/h en apenas 10 segundos.

Financiación y respaldo posventa

Citroën acompaña estos lanzamientos con planes de financiación exclusivos a través de PSA Finance, que incluyen:

  • Hasta $15.000.000 a 0% TNA en 18 meses

  • Créditos UVA al 5,9% a 24 meses (hasta $22.000.000)

  • TNA 14,9% a 36 meses (hasta $26.000.000)

Además, la marca refuerza su servicio posventa con los programas Citizen (transparencia y agilidad), FlexCare (mantenimiento anticipado y garantía extendida), garantía de 3 años o 100.000 km, y más de 30 accesorios originales disponibles para personalización.

Dónde conocerlos y probarlos

Los nuevos modelos Citroën C3 XTR, Aircross XTR y Basalt Dark Edition ya se pueden conocer y testear en las concesionarias del Grupo Nation, ubicadas en:

  • Belgrano 21601, Santa Fe

  • Av. Almafuerte 617, Paraná

  • Bv. Roca 649, Rafaela

Postventa y respaldo

Programa Citizen (transparencia y agilidad), FlexCare (mantenimiento anticipado 1–3 servicios y garantía extendida de motor/embrague/caja), garantía 3 años o 100.000 km, y +30 accesorios originales para personalización.

Líneas directas de atención:

Ventas convencionales: https://wa.me/5491159795860

Planes de ahorro: https://wa.me/5491125352482

