En Colón suena la idea de una colecta al estilo Maratea

Un grupo de hinchas de Colón evalúa impulsar una colecta para ayudar al club, como la que hizo Independiente con el influencer Santiago Maratea.

El clima institucional y económico de Colón continúa siendo tema de conversación en Santa Fe. En las últimas horas, se conoció que un grupo de hinchas estaría analizando la posibilidad de organizar una colecta popular para ayudar al club a enfrentar sus compromisos financieros, en una movida inspirada en la iniciativa que el influencer Santiago Maratea llevó adelante con Independiente en abril de 2023.

La información fue dada a conocer por Radio Gol (FM 96.7), que señaló que, si bien por el momento no hay detalles concretos ni una convocatoria formal, la idea comenzó a circular entre simpatizantes sabaleros preocupados por la situación económica de la institución.

Una referencia reciente: el caso Maratea e Independiente

En su momento, la colecta organizada por Maratea buscó colaborar con el club de Avellaneda, que atravesaba una crisis institucional y financiera de gran magnitud, agravada por deudas con jugadores, intermediarios y clubes, que incluso derivaron en inhibiciones para incorporar futbolistas.

Santiago Maratea.jpg

Aquella campaña, que se difundió a través de redes sociales y plataformas digitales, recaudó más de 438 millones de pesos, aunque no alcanzó a cubrir la totalidad de los pasivos. Más tarde, la iniciativa se vio envuelta en controversias por el rol fiduciario de Maratea y el manejo de un porcentaje de los fondos, situación que terminó con el influencer anunciando que no volvería a realizar colectas de ese tipo.

El panorama en Colón

En el caso de Colón, la preocupación radica en la necesidad urgente de reunir fondos en dólares antes de fin de año, para afrontar varias deudas pendientes, entre ellas la que mantiene con Alberto Espínola, cuya falta de pago podría derivar en una inminente inhibición por parte de la FIFA.

A su vez, el club espera cobrar dinero por transferencias aún no saldadas, como las de Leonel Picco a Platense y Alan Forneris a Racing, aunque no hay certezas de cuándo llegarán esos pagos, ya que al tratarse de entidades argentinas, Colón no puede recurrir a sanciones internacionales para forzar el cobro.

En este contexto, la posibilidad de una colecta impulsada por hinchas aparece como un gesto de apoyo simbólico, aunque por ahora se trata solo de una idea incipiente, sin organización confirmada. Lo cierto es que el Sabalero atraviesa un momento clave en lo deportivo e institucional, y cada ayuda, por mínima que sea, podría representar un alivio en medio de la incertidumbre financiera.