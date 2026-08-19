Cayó cerca de la Terminal un hombre acusado de engañar a una mujer con un supuesto plan de cambio de auto

El hombre, de 33 años, fue aprehendido por la PDI en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Santa Fe. Está investigado por una presunta defraudación contra una mujer de 39 años, a quien habría ofrecido cambiar su Peugeot 208 por una camioneta 0 kilómetro y luego le habría entregado un automóvil ajeno.

Detuvieron a un hombre de 33 años investigado por una presunta defraudación.

En las últimas horas, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I aprehendieron a un hombre de 33 años investigado como presunto autor de una defraudación en perjuicio de una mujer de 39 años, en la ciudad de Santa Fe.

La investigación comenzó el 11 de mayo de 2026 , cuando la damnificada radicó una denuncia y relató que un hombre que se presentó como empleado de una concesionaria la había contactado para ofrecerle un supuesto plan para cambiar su automóvil Peugeot 208 por una camioneta 0 kilómetro .

Luego de acordar las condiciones y las formas de pago, el hombre se presentó en el domicilio de la mujer, en la localidad de Laguna Paiva, y le entregó otro automóvil junto con la documentación correspondiente.

La maniobra quedó al descubierto

Con el paso del tiempo, otro vendedor de la misma firma volvió a contactarla para ofrecerle un plan similar. La mujer le explicó que ya había contratado el servicio con otro empleado de la concesionaria.

Fue entonces cuando descubrió que el hombre investigado ya no trabajaba en la empresa y que nunca había iniciado el trámite para concretar el cambio de vehículo. Además, desde la firma le informaron que el automóvil de la mujer tampoco se encontraba allí.

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Ante esta situación, la víctima reclamó la devolución de su vehículo. Según consta en la denuncia, el hombre le habría exigido entonces 8 millones de pesos en concepto de supuestos gastos administrativos.

La situación permitió advertir que el procedimiento ofrecido originalmente no había sido gestionado ante la concesionaria y dio inicio a la investigación penal.

El trabajo de los investigadores

A partir de la denuncia, los pesquisas de la PDI entrevistaron a la víctima, quien aportó mensajes y audios considerados de interés para la causa.

Además, los investigadores libraron distintos oficios a las concesionarias para obtener información sobre el sospechoso. Las consultas realizadas en los sistemas permitieron establecer que el hombre registraba distintos domicilios.

Con esos elementos reunidos, el fiscal interviniente ordenó avanzar con su aprehensión.

Lo encontraron cerca de la Terminal

Durante las últimas horas, los investigadores realizaron recorridas en inmediaciones de la Estación Terminal de Ómnibus de Santa Fe, con el objetivo de localizar al sospechoso y recuperar el automóvil.

Cerca de las 17.30, los pesquisas divisaron el vehículo en la zona del pasaje Grilli y calle Alvear. A partir de ese momento montaron una consigna sobre el rodado mientras otros agentes comenzaron a recorrer a pie las inmediaciones.

Minutos después lograron localizar y aprehender al hombre de 33 años.

Durante la requisa personal le secuestraron dos teléfonos celulares y un portafolio que contenía una notebook y las llaves del automóvil.

Posteriormente, en una diligencia realizada en su domicilio de la ciudad de Santa Fe, los investigadores secuestraron documentación de interés para la causa y una llave de otro automóvil.

El vehículo vinculado con la denuncia fue recuperado y quedó a disposición de la investigación.

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La causa fue caratulada como defraudación

La novedad del procedimiento fue comunicada a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI) Región I de la Policía de Santa Fe, que informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el hombre permaneciera privado de su libertad, fuera trasladado a Medicina Legal para la correspondiente revisión médica, identificado y alojado en una dependencia de Orden Público.

La atribución delictiva fue calificada provisoriamente como defraudación, mientras continúan las medidas destinadas a determinar con precisión cómo se desarrolló la maniobra y establecer si existen otras personas damnificadas.