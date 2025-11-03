Detuvieron a un hombre por violencia de género en el microcentro y tenía un arma en su poder

Vecinos alertaron al 911 tras escuchar los gritos de una mujer. La Brigada Motorizada lo redujo y le secuestró un arma de fuego cargada.

Este domingo por la tarde , un grave episodio de violencia de género sacudió al microcentro santafesino. Vecinos de calle Lisandro de la Torre al 2900 , entre 4 de Enero y 1° de Mayo , alertaron al 911 tras escuchar los gritos desesperados de una mujer que pedía ayuda mientras era agredida por un hombre en plena vía pública.

De inmediato, oficiales y suboficiales de la Brigada Motorizada llegaron al lugar y aprehendieron a un hombre de 48 años , quien tenía en su poder un pistolón calibre .32 cargado y en buenas condiciones de funcionamiento.

La intervención policial

El arribo de los móviles policiales con sirenas y balizas encendidas hizo que el agresor intentara alejarse del lugar, pero fue rápidamente neutralizado por los uniformados. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron el arma de fuego y resguardaron a la víctima, quien fue asistida por mujeres policías y trasladada para recibir atención médica y contención psicológica, conforme al protocolo vigente en casos de violencia de género.

Además, los agentes relevaron testigos entre los vecinos y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que habrían registrado el violento episodio, lo que permitirá avanzar en el esclarecimiento del caso.

El delito imputado

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, desde donde se comunicó la novedad al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó que el hombre permanezca detenido, sea debidamente identificado y se le forme causa provisoria por “tenencia indebida de arma de fuego de uso civil”.

Asimismo, el fiscal aguarda el informe médico de la víctima para determinar si presenta lesiones compatibles con violencia de género, lo que podría agravar la imputación del agresor.

• LEER MÁS: Crimen en barrio Barranquitas: un hombre fue asesinado y dos resultaron heridos en un ataque a balazos