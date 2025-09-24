Uno Santa Fe | Policiales | Femicidio

Triple femicidio: quiénes son los cuatro detenidos por el crimen de Brenda, Morena y Lara

Los arrestados son una pareja de nacionalidad peruana, dueños de la casa donde hallaron los cuerpos, y dos personas sorprendidas limpiando con lavandina

24 de septiembre 2025 · 19:57hs
El triple femicidio conmueve al país. Se trata de Brenda Castillo (20)

El triple femicidio conmueve al país. Se trata de Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15). Foto: Infobae

Cayeron en una trampa de una organización transnacional de narcotráfico que había perpetrado una estrategia para asesinarlas”. Así definió el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), cuyos cuerpos descuartizados fueron encontrados en una vivienda de Florencio Varela.

La investigación policial, encabezada por la DDI de La Matanza, permitió allanar en la madrugada del miércoles una propiedad ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone. Allí los efectivos encontraron a dos personas limpiando con lavandina las paredes y los pisos, en un intento de borrar rastros de sangre.

“Cuando llegamos a la casa encontramos manchas hepáticas y un olor muy fuerte a cloro”, describió Alonso sobre la escena. Los dos fueron detenidos en el acto y quedaron imputados por homicidio agravado.

Con el avance de la pesquisa, los investigadores lograron identificar a los dueños de la casa: una pareja de nacionalidad peruana. Según fuentes judiciales, el hombre sería un narco que opera en la villa 1-11-14 del Bajo Flores.

LEER MÁS: Hallaron asesinadas y descuartizadas en el pozo séptico de una casa a tres mujeres que habían desaparecido

Ambos fueron localizados poco después en un hotel alojamiento de la zona, donde también quedaron detenidos. Con estas capturas, ya son cuatro los arrestados en la causa, todos bajo la misma acusación.

Una emboscada narco

De acuerdo a la hipótesis de la fiscalía y del Ministerio de Seguridad bonaerense, las chicas fueron engañadas con la invitación a un supuesto evento. Subieron a una camioneta blanca en La Tablada y, tras un recorrido que incluyó Lomas de Zamora, fueron llevadas hasta Florencio Varela, donde se produjo el crimen.

Fue una venganza narco. Sabemos que hay más personas involucradas, tanto autores materiales como intelectuales, y vamos a seguir avanzando en la investigación”, afirmó Alonso.

La causa está a cargo del fiscal Gastón Dupláa e interviene también la PROCUNAR, la Procuraduría de Narcocriminalidad, por la vinculación con redes transnacionales. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Justicia y se esperan nuevas medidas en los próximos días.

Mientras tanto, familiares y allegados a las víctimas continúan con movilizaciones y cortes de ruta en reclamo de justicia, en medio de una conmoción que atraviesa a todo el país.

Las autopsias a las víctimas del triple femicidio

Los resultados preliminares de las autopsias a Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) confirmaron este miércoles que las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela fueron atacadas entre la medianoche del viernes y las primeras horas del sábado. De acuerdo con la información difundida por el periodista Ignacio González Prieto (TN), las víctimas del triple femicidio fueron asesinadas una por una y presentaban distintos signos de violencia extrema.

Los primeros resultados revelaron que una de las chicas murió tras recibir un fuerte golpe en el cráneo que le provocó hundimiento y fracturas. La segunda tenía un profundo corte en el abdomen que habría sido realizado después de su muerte. Por último, la tercera sufrió golpes, puñaladas y un intento de calcinar el cuerpo.

Además, a una de las víctimas —todavía no se estableció cuál— le cortaron parte de los dedos de una mano.

casa triple femicidio

El hallazgo de los cuerpos

Los cadáveres fueron encontrados este miércoles en una vivienda de Florencio Varela, a más de 30 kilómetros del lugar donde las chicas habían sido vistas por última vez, en la rotonda de La Tablada. Allí subieron a una camioneta blanca que quedó registrada en cámaras de seguridad.

En el momento del allanamiento, dos personas limpiaban la propiedad en medio de un fuerte olor a lavandina. Los restos fueron localizados gracias al rastreo de uno de los celulares de las víctimas, que impactó en una antena de la zona.

La confirmación de las identidades fue realizada por Antonio, abuelo de Brenda y Morena: “Pasó el desenlace que no queríamos. Los investigadores nos confirmaron que sí, son ellas”, dijo.

chicas desaparecidas

Femicidio Detenidos víctimas Florencio Varela cuerpo
